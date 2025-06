Patricia Sánchez Salinas Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 8 de junio 2025, 22:53 Compartir

No, no es solo una forma dramática de decir que te cuesta resistirte a una napolitana de chocolate. Es un trastorno con todas las letras, que comparte mecanismos cerebrales sorprendentemente similares a los que se activan en la adicción a sustancias como la cocaína o los opiáceos.

Dopamina, opioides y esa galleta que no te puedes sacar de la cabeza

Cuando comes algo dulce, no solo sacias un antojo. También activas un sistema de recompensa cerebral que libera dopamina y opioides endógenos. Es como si tu cerebro aplaudiera con entusiasmo cada cucharada de helado. Pero (aquí viene el giro de guion neurobiológico), cuanto más se estimula ese circuito, más se adapta. Tus receptores de dopamina se vuelven menos sensibles. El resultado: necesitas más dulce para sentir el mismo placer. Sí, como una tolerancia de manual.

Ampliar Cómo decir adiós a los antojos Pasana Health

Este fenómeno tiene un nombre elegante: regulación negativa de receptores dopaminérgicos. En castellano: tu cerebro se protege bajando el volumen del placer, obligándote a subir el volumen del azúcar.

¿Realmente es una adicción?

Sí, y no lo digo yo, lo dice la Yale Food Addiction Scale (YFAS), una herramienta diagnóstica basada en los mismos criterios que se usan para las drogas. Según un estudio reciente, hasta el 20 % de las personas podrían sufrir adicción alimentaria y hasta poco me parece, con las cantidad de procesados que se consumen y que están llenos se azúcares y endulzantes.

Cómo decir adiós a los antojos Pasana Health

Pero la gran mayoría ni lo saben, y lo llaman antoj', 'gula', o 'no tener fuerza de voluntad'. Pero no, tu fuerza de voluntad no está defectuosa: tu neuroquímica está secuestrada.

El combo letal: azúcar + grasa + diseño industrial

¿Has notado que un plátano no te engancha como unas galletas? Claro que no. La naturaleza no diseñó alimentos para engancharte. La industria alimentaria, sí.

Los alimentos hiperpalatables combinan dosis estratégicas de sal, grasa y azúcar para maximizar el placer y disparar tus sensores gustativos. Son un diseño neurocientífico de ingeniería alimentaria. Literalmente.

Ampliar Cómo decir adiós a los antojos Pasana Health

Y aquí un dato curioso: los estudios en animales muestran que el azúcar sola genera más síntomas de abstinencia (como ansiedad, temblores y agresividad) que el azúcar combinada con grasa. ¿La grasa suaviza el golpe? Todo indica que sí. En cambio, lo que dispara realmente los sistemas opioides y dopaminérgicos es la sobreestimulación del sabor dulce, no tanto la grasa en sí.

¿La grasa no es el enemigo?

Correcto. No toda grasa es mala. De hecho, ciertas grasas pueden ayudarte a salir del bucle adictivo. Una dieta rica en grasas saludables y muy baja en carbohidratos refinados puede reequilibrar tus niveles de insulina, calmar el hambre compulsiva y ayudarte a recuperar el control sobre lo que comes.

Y si ahora estás pensando en bacon a lo loco, detente: hablamos de grasas reales, no procesadas. Panceta natural si, mantequilla ghee, aguacates, aceite de oliva virgen extra, pescado azul, frutos secos sin tostar ni blanquear, huevos de gallinas felices… es el tipo de grasa que te nutre y no te engaña ni te daña.

¿Y cómo se desactiva la adicción?

Aquí van tres claves prácticas para ti, siempre con respaldo científico, no solo consejos de influencer con batido en mano:

1.Flexibilidad metabólica

Lograr que tu cuerpo funcione con grasa como combustible, en vez de glucosa, te da el poder de regular el hambre desde dentro. Es decir: menos antojos, más saciedad.

2. Evita los «triggers» industriales

Panecillos, cereales de caja, snacks «fit»… muchos de ellos contienen azúcar oculta o aceites vegetales ricos en ácido linoleico, un omega-6 que se ha asociado con disfunción mitocondrial y estrés oxidativo. En resumen: no te ayudan ni a nivel celular.

3. Trabaja el componente emocional

La adicción alimentaria tiene una raíz emocional profunda. Una técnica con evidencia creciente es el Emotional Freedom Technique (EFT), que combina psicología energética con acupresión. Parece esotérico, pero estudios lo han relacionado con disminución de cortisol y mejora del control emocional. Tu ansiedad por comida no siempre es hambre, y eso también se entrena.

No es debilidad, es neurociencia

Cómo decir adiós a los antojos Pasana Health

No estás roto, ni eres un desastre por abrir esa caja de galletas a las 23:47. Tu cerebro está funcionando exactamente como fue diseñado, solo que frente a un entorno alimentario que nunca estuvo en el plan evolutivo. Ahora lo sabes: los antojos no son un fallo moral. Son una señal. Y quiero decirte que también son reversibles, que si se pueden revertir y que llegues a sentirte tan bien que no necesites nunca más de esos dulces, esas galletas, de esa comida que te descontrolaba.

Si, se puede y soy un ejemplo de ello, así como también muchas personas a las que he ayudado, incluyendo niños.

Así que, la próxima vez que el postre te susurre al oído, no pienses solo en calorías. Piensa en receptores, en dopamina, en sistemas opioides y respóndele como quien ha entendido la ciencia: con cabeza, con grasas buenas y con la fuerza de alguien que ya no le teme al azúcar disfrazado de cariño.

Temas

Cerebro

Nutrición

ciencia

Azúcar

Grasas