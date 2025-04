Comer en orden, el truco que tu cuerpo estaba esperando

Patricia Sánchez Salinas Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 6 de abril 2025, 23:23 Compartir

Hay algo tan simple como el orden en el que comes los alimentos y que puede cambiar muchísimo tu salud. Sí, como lo lees: el orden de los factores sí que altera el producto, tu glucosa, tu energía y tu cintura. Veamos por qué.

Primero la fibra, después la proteína y los carbohidratos al final. ¿Por qué?

La ciencia lo viene confirmando: el cuerpo responde diferente según el orden en que ingresan los alimentos al sistema digestivo. Y no solo se trata de digestión. Este pequeño truco puede ayudarte a estabilizar la glucosa en sangre, reducir picos de insulina y, en consecuencia, mejorar el metabolismo y facilitar la pérdida de grasa y de peso.

¿Y qué dice la ciencia de todo esto?

Un estudio muy citado del endocrinólogo Dr. Louis Aronne, del Weill Cornell Medical College (2015), demostró que personas con diabetes tipo 2 que comieron primero vegetales y proteínas, y dejaron los carbohidratos para el final, tuvieron picos de glucosa post comida hasta un 73% menores que los que comieron en el orden inverso.

Y esto, traducido es: menos fatiga, menos hambre después de comer, menos acumulación de grasa y más salud metabólica.

Paso 1: la fibra primero

• La fibra soluble como la del brócoli, la alcachofa, las semillas de chía o el lino, forma un gel en el intestino que ralentiza la absorción de los carbohidratos.

• También alimenta tu microbiota intestinal, los bichitos buenos del intestino, lo que impacta positivamente en la inflamación, la inmunidad y el metabolismo.

• Además, reduce el índice glucémico del resto de la comida.

Paso 2: proteína en el medio

• Las proteínas como huevos, pescado, carne magra, tofu… Estimulan la secreción de incretinas, que son hormonas que mejoran la respuesta a la insulina.

• Además, dan saciedad y reducen la necesidad de picar después.

• Comer proteína después de la fibra refuerza el efecto de control glucémico.

Paso 3: carbohidratos al final del show

• Dejar los almidones como el arroz, el pan, la papa, la pasta, incluso algunas frutas, (puedes mirarlo en este artículo anterior) para el final reduce el pico de glucosa postprandia después de comer.

• ¿Por qué? porque para ese momento ya tienes fibra y proteínas en el estómago, que actúan como barrera.

• Menos pico = menos insulina = menos acumulación de grasa = menos enfermedades = más salud.

Beneficios que puedes notar en pocas semanas

Reducción de picos de glucosa e insulina. Disminución del apetito descontrolado. Mejor digestión y menos hinchazón. Posible mejora en marcadores metabólicos como triglicéridos y hemoglobina A1c. Más energía y menos «bajón» post comida. En el tiempo, reducción de grasa visceral (la más peligrosa).

¿Esto reemplaza una dieta?

No, pero la potencia muchísimo. No importa si haces dieta cetogénica, mediterránea, FODMAP o simplemente estás mejorando tus hábitos: el orden siempre suma. Incluso si comes lo mismo, tu cuerpo lo puede procesar mejor si lo haces estratégicamente.

Así que recuerda: fibra + proteína + carbohidrato al final = glucosa estable, más energía, metabolismo feliz.

