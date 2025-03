¿Cinco comidas al día son recomendables?

Patricia Sánchez Salinas Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 2 de marzo 2025, 21:52 Compartir

Comer cinco veces al día para 'acelerar el metabolismo' y evitar el hambre, detente un momento. ¿Y si te dijera que esta recomendación podría estar haciéndole más daño que bien a tu cuerpo? Hoy debo desmontar uno de los mitos nutricionales más extendidos y te explico por qué darle descansos a tu sistema digestivo podría ser la clave para mejorar tu salud en todos los aspectos.

El origen del mito de las 5 comidas al día

La idea de comer múltiples veces al día se popularizó con la promesa de mantener el metabolismo «activo» y evitar el catabolismo muscular. Sin embargo, numerosos estudios han demostrado que la tasa metabólica basal no cambia significativamente si comes cinco veces o tres veces al día. El gasto energético total depende más de la cantidad y calidad de los alimentos que consumes que de la frecuencia con que los ingieres.

Básicamente, esto significa que no importa si comes como un pajarito cinco veces al día o como un león tres veces, al final tu cuerpo quema lo mismo. Así que no te estreses contando comidas, mejor preocúpate más de lo que tienes en el plato y cómo tu cuerpo lo procesa.

El descanso digestivo: la clave para la salud

Cada vez que comes, tu sistema digestivo entra en acción, liberando enzimas y ácidos para descomponer los alimentos. Sin embargo, si estás comiendo cada pocas horas, tu cuerpo no tiene tiempo suficiente para completar la digestón y desintoxicación adecuadamente. Esto puede llevar a problemas como inflamación, mala absorción de nutrientes, obesidad e incluso resistencia a la insulina.

Nuestro organismo está diseñado para alternar entre fases de alimentación y ayuno. Durante el ayuno (aunque sea de unas pocas horas), se activan procesos de reparación celular y regeneración conocidos como autofagia, que ayudan a eliminar toxinas y mejorar el funcionamiento celular.

Ayuno como el descanso necesario en tu cuerpo entre cada comida

¿Menos comidas, más Beneficios?

Reducir la frecuencia de las comidas y permitir periodos de descanso digestivo puede traer grandes beneficios:

Mejor regulación del hambre y saciedad: comer con menos frecuencia pero con comidas bien equilibradas ayuda a estabilizar los niveles de glucosa y reducir antojos.

Mejor absorción de nutrientes: un sistema digestivo menos saturado trabaja más eficientemente.

Optimización de la energía: menos picos de insulina significan menos caídas de energía a lo largo del día.

Posible prolongación de la vida: estudios sobre ayuno intermitente han demostrado que los periodos sin ingesta de alimentos pueden mejorar la longevidad y reducir el riesgo de enfermedades metabólicas.

Entonces, ¿qué deberías hacer?

No se trata de pasar hambre, sino de escuchar a tu cuerpo. Algunas estrategias incluyen:

• Reducir la frecuencia de comidas de forma progresiva, asegurándote de que cada comida sea completa y saciante. Pero no te llenes de carbohidratos simples, llénate de alimentos densos de nutrientes.

• Incorporar ayunos intermitentes, como el método 16/8 (16 horas de ayuno y 8 horas de alimentación).

• Elegir alimentos densos en nutrientes que te mantengan saciado por más tiempo, como proteínas de calidad, grasas saludables y fibra prebiótica.

• Evitar el picoteo constante, ya que interrumpe los ciclos naturales del cuerpo.

Las 5 comidas al día no son una regla universal ni una necesidad biológica. Mi recomendación es que aprendas a escuchar tu cuerpo y no a los mitos. Cada persona es diferente, pero darle a tu sistema digestivo el tiempo necesario para hacer su trabajo puede ser una estrategia poderosa para mejorar tu salud.

En mi caso, con dos comidas bien potentes al día y un buen chute de ejercicio casi a diario, me siento como un cohete, con energía, sin antojos y con una salud de hierro. Así que ya sabes, no se trata de contar comidas, sino de darle a tu cuerpo lo que realmente necesita.

