Casa Romántica estrena su nuevo gran menú, el 'Leonor de Armas', con 18 pases desde snacks hasta postres El menú, que se debe pedir entre las 13 y las 14 horas, expresa en toda su amplitud la esencia creativa del chef, Aridani Alonso, y la ambición en la selección de altos ingredientes del propietario, Víctor Lugo

Dedicado a Leonor de Armas, esposa y musa del gran poeta modernista Tomás Morales, con quien compartió vida en Agaete (Gran Canaria), el nuevo y gran menú de Casa Romántica, en el Valle de Agaete, propone una exquisita degustación de los platos creativos de alta inspiración canaria del chef, Aridani Alonso, y el propietario y director, Víctor Lugo.

El novedoso y exclusivo menú 'Leonor de Armas' incorpora, a través de diferentes elaboraciones, varias de ellas inéditas, grandes `productos del mar y la tierra de la finca propia del restaurante -y de pequeños productores artesanos de Gran Canaria involucrados en la gastronomía absolutamente sostenible que lidera Casa Romántica.

En total, 18 pases entre snacks, preludios, principales y postres. El menú se ofrece cada día, y se debe pedir entre las 13 y las 14 horas.

«Queríamos presentar un menú plus, una panorámica de los productos de alta gama de Gran Canaria y del resto de las Islas; hacer una apuesta, siempre desde la máxima cercanía y sostenibilidad, de lo mejor de Canarias… Una propuesta exclusiva dentro de nuestra determinación por ir subiendo la calidad distintiva de Casa Romántica, tanto desde la progresividad culinaria como desde las materias primas». Son palabras de Víctor Lugo y Aridani Alonso definiendo el nuevo menú.

Calamar-aguacate-millo. Menú «Leonor de Armas». Casa Romántica

El menú 'Leonor de Armas', además, propone un maridaje especial, en el que el sumiller, Carlos Peña, rescata añadas prácticamente desaparecidas, vinos top de Islas Canarias y ediciones especiales de su propia bodega, Los Berrazales.

Este menú exclusivo se cierra en la mesa con una muestra de los licores artesanos (elaborados con productos de las fincas) diseñados por él.

El menú 'Leonor de Armas'

Snacks y aperitivos fríos

Túnido curado en cítricos y escabeche de guayaba

Higadillos y tunos indios

Steak tartar y puré de pimientos asados

Preludios

Queso, dulce de tomate y mojo de cilantro

Muselina de pescado y algas

Conejo en salmorejo

Principales

Tomate aliñados

Calamar-aguacate-millo

Carabinero- bearnesa-espinacas

Pulpo-batata-mojo

Pescado asado-escaldón de gofio-caldo pescado

Cochinillo

Degustación de quesos artesanos de Gran Canaria

Postres

Tunos indios-mango especiado-cítricos

Almendra-naranja-caramelo

Chocolate-algarroba-café de Agaete

Petits fours acompañados de café del valle de Agaete

Este menú tiene un precio de 95€/persona.

Casa Romántica, extraordinario ejemplo de sostenibilidad

Casa Romántica se suministra de todo lo que producen sus fincas, tres separadas por diferentes producciones. En verano, mangos, aguacates y maracuyá. Además de cebollas, tomates, calabazas, papas, millo, granadas, limones, plátanos… Además, poseen su propia bodega y es el único restaurante que tiene su propio café durante todo el año destacado como atractivo en los menús degustación.

También tienen acuerdos con otros agricultores de la zona que les facilitan lo que tienen en sus fincas, así como un acuerdo con la Cofradía de Pescadores de Agaete para los pescados, siempre seleccionando los primeros en llegar a puerto. Otro acuerdo es con la DO de quesos de Gran Canaria. Por fin, un 50% de la carta de vinos es canaria.

Imagen de la finca La Laja. Casa Romántica

Casa Romántica tiene exigentes protocolos de gestión de residuos. Con los desechos elaboran compost, y reciclan todo el vidrio y el cartón. Por ello, exige a las empresas de suministros certificados de sostenibilidad y ausencia de plástico.

Su sistema de uso de agua para consumo es a través de agua filtrada por ellos mismos, por lo que no gastan botellas ni plástico. Todo el mobiliario del restaurante es reciclado, las lámparas que llegaron de hoteles del sur de la isla y del teatro Pérez Galdós, son auténticas obras de arte creadas por Néstor Álamo. Asimismo, toda la vajilla y pinturas que decoran el espacio están realizadas por artistas de Gran Canaria.

Casa Romántica recoge las aguas de la lluvia para el riego de sus fincas, además tiene una zona de guarda para sus vinos en una cueva para su conservación de forma natural. Se trata de un circuito que pone en valor todos los productos de la isla de Gran Canaria, dando formación específica a su plantilla y a todas las personas que visitan el restaurante y las fincas.

También organiza visitas formativas (mensuales) para su personal a las diferentes empresas que les suministran productos como el aceite, la sal o los brotes. Actualmente, está diseñando un plan para la colocación de placas solares y puestos de carga para coches eléctricos.

La filosofía de Casa Romántica es la defensa del producto canario a través de un proyecto sostenible contribuyendo lo máximo posible a rebajar la huella de carbono.

El chef, Aridani Alonso

Formado en cocina en Gran Canaria, Aridani, que realizó varios cursos con los chefs Erlantz Gorostiza, Raúl Orellano y Raúl Resines, estalló, a pesar de su juventud, cuando tomó la jefatura de cocina del Hotel Cordial Roca Negra. Tras destacar como emergente promesa de la Nueva Cocina Canaria, y tras pasar por el restaurante Ragú de Las Palmas, se hizo cargo en 2022 del emocionante proyecto de Casa Romántica.

El chef Adriani Alonso Casa Romántica

El equipo de Casa Romántica

Víctor Lugo, el inspirador. Licenciado en Comercio Exterior y Marketing. Víctor Lugo lleva toda la vida trabajando y dirigiendo en la Finca La Laja, donde se encuentra el café más septentrional del mundo (además de muchos otros productos agrícola), y en la bodega familiar, Los Berrazales, donde se ocupa de la viticultura, la vinicultura, la enología y el desarrollo turístico de todo el complejo. Víctor es catador profesional de cafés, vinos y quesos.Durante los últimos 4 años ha inspirado y se ha volcado en el restaurante Casa Romántica, creando un Centro de Interpretación del producto de Gran Canaria.

El equipo de Casa Romántica. Casa Romántica

El restaurante Casa Romántica

La casona, frente al verde profundo del valle, fue morada de los conocidos poetas Tomás Morales y Alonso Quesada y, más tarde, en los años 70 del pasado siglo, restaurante sostenible avant la lettre, con sus fincas como base de cocina.

Se encuentra naturaleza llenando toda la mirada. La historia resonando en las paredes de piedra. Jardines, terrazas, bancadas hortícolas, dragos. Calidez. Gastronomía.

Con una filosofía inalienable de proximidad absoluta y sostenibilidad en todos los frentes, Casa Romántica es un todo gastronómico constituido por sus grandes fincas (12.000 m2) de las que se surte el restaurante. Contando además con cueva de afinado de quesos y quesería propia.

Plano general de la ubicación de la finca La Laja. Casa Romántica

El restaurante se ubica en la zona central del Centro de Interpretación de la Cocina Canaria, un proyecto de los Lugo que explica la historia y el desarrollo de los sabores atlánticos canarios. Además, Casa Romántica es Recomendado Michelín y Recomendado Repsol.

Un emocionante viaje gastronómico desde la historia hasta el futuro…