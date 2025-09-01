La canela, el oro marrón de tu despensa

¿Sabías que esa espiral aromática que adoras puede hacer mucho más que perfumar tus desayunos?

Es una aliada cognitiva, solo oler canela mejora tu concentración, memoria y velocidad de respuesta. Tu cerebro te lo agradecerá en esos días en que necesites un plus cerebral.

Nutricionalmente hablando, es muy poderosa, tan solo una cucharada contiene calcio, fibra y, atención, un 22 % del aporte diario de manganeso, vital para tus huesos, metabolismo, piel y hasta tus hormonas.

Una potente antimicrobiana, contiene compuestos como cineol, eugenol, caryophyllene, y más que combaten bacterias, hongos y virus.

Es anti-inflamatoria y antioxidante, el cinamaldehído es su superhéroe antiinflamatorio, y los polifenoles luchan contra los radicales libres.

Tiene numerosos estudios que muestran su poder para fortalecer la barrera intestinal y esto se traduce en bajada inflamatoria.

Ayuda a gestionar tu glucosa, es muy útil si quieres evitar subidones de azúcar o cuidar la insulina, facilita la digestión lenta y reduce tus gases.

Tiene numerosos estudios que muestran que el consumo regular de canela ayuda a bajar peso, cintura y masa grasa.

Y por si todo esto fuera poco, también reduce tu colesterol, triglicéridos y mejora la presión arterial.

Mis Recomendaciones acerca de ella

La canela, el oro marrón de tu despensa

• Mejor opción: elige canela de Ceilán, contiene muy poca cumarina, esto la hace más segura y no tóxica.

• Cantidades inteligentes: te recomiendo 1 cucharadita diaria, sobre todo si vas a ingerir carbohidratos de rápida absorción ella es una aliada.

Versátil total

Versátil total

Úsala en platos dulces y salados como curry, verduras asadas, sofritos, carne estofada. Te prometo que les da un toque aromático especial.

Prepara té con canela (infusión caliente) para mejorar tu digestión o para conciliar el sueño.

Precauciones: si estás embarazada, con problemas hepáticos o tomas medicamentos sobre todo para el azúcar, es mejor que lo analices con alguien especializado.

Y hoy te traigo mi versión probiótica de Lassi dorado, que espero que te guste porque es un dulce saludable lleno de antioxidantes, antiinflamatorios y probióticos.

Lassi dorado de mango y canela

Lassi dorado de mango y canela

Ingredientes (para 2 vasos):

• 1 mango medio verde, en trozos

• 1 taza de yogur natural o kéfir (sin azúcar, mejor casero)

• ½ taza de agua fría (ajusta la textura al gusto)

• ½ cucharadita de cúrcuma en polvo

• ½ cucharadita de canela de Ceilán en polvo

• 1 pizca de pimienta negra (potencia la cúrcuma)

• 1 cucharadita de miel, xilitol o dátiles (opcional, para endulzar)

• Hojas de menta fresca para decorar

Preparación:

1. Pon todos los ingredientes (excepto la menta) en una licuadora.

2. Bate hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea.

3. Sirve en vasos altos, añade unos cubitos de hielo si lo prefieres bien fresco.

4. Decora con hojas de menta y una pizca extra de canela por encima.

Beneficios:

• La canela ayuda a controlar la glucosa y la inflamación.

• El kéfir o yogur aporta probióticos que nutren tu microbiota.

• La cúrcuma + pimienta negra es un dúo antiinflamatorio con efecto protector celular.

• El mango añade fibra probiótica, vitamina C y carotenoides para tu piel e inmunidad.

Aquí tienes un batido fresco, cremoso, especiado y terapéutico, que parece postre pero en realidad es pura medicina en vaso.

A veces, los grandes cambios para tu salud no vienen en 'dietas', cápsulas, ni en laboratorios, sino en un simple polvo aromático que espera en tu despensa, silencioso a que sepas utilizarlo a diario.

