¿Caducan las especias? Cómo conservarlas bien y reconocer si aún sirven

Martes, 24 de junio 2025

En la despensa de la mayoría de hogares viven apretados los tarros de especias. Y digo viven, porque seguramente algunos llevan tanto tiempo ahí que podrían empadronarse. Botes de pimienta, al menos dos, de pimentón, unos cuantos más, la reconocida cúrcuma por sus propiedades antiinflamatorias y el resto, varios tarros de comino, uno de canela y así sucesivamente.

En un momento en el que la búsqueda de recetas devuelve millones y millones de resultados en Internet, como se puede leer en un fragmento de María Nicolau en Cocina o barbarie (2022): «ante la dificultad de conseguir exactamente los 32 gramos de pimentón dulce, por decir algo, que indican las instrucciones, compráis el bote entero. Al llegar a casa os daréis cuenta de que ya teníais uno, caducado, de 1996, pero, bueno, no adelantemos acontecimientos.»

Pimienta C7

El paso del tiempo afecta al sabor

Puede que no sepamos exactamente cuánto tiempo llevan en el armario ese comino molido o ese tarro de orégano seco, pero una cosa es segura: no duran para siempre. Las especias, aunque no se echan a perder como los productos frescos, sí pierden aroma, sabor y potencia con el tiempo.

Técnicamente, las especias no caducan, en el sentido de que sean peligrosas para la salud, pero sí pierden sus propiedades organolépticas: su olor, color y sabor se debilitan. No pasa nada si usamos una especia vieja, pero no esperemos que le dé vida al plato y tampoco se soluciona añadiendo cantidades ingentes, como indica la autora de Cocina o Barbarie, lo que conseguiremos es otorgarle un punto amargo al guiso y nada más.

Cómo saber si hay que renovarlas

Para comprobar si una especia aún conserva sus propiedades, conviene comprobar su aroma, sabor y aspecto. Si al abrir el bote desprende poco o ningún olor, si al probar una pequeña cantidad no aporta sabor o si ha perdido color y presenta motas inusuales, lo más recomendable es descartarla.

Cuánto duran según su forma

Las hierbas secas, como el orégano, el tomillo o la albahaca, suelen mantener su aroma y sabor entre uno y dos años. Las especias molidas, como el pimentón, el curry o la cúrcuma, se conservan bien durante aproximadamente un año, mientras que las especias enteras —como la pimienta, los clavos o las semillas de comino— pueden mantenerse en buen estado entre dos y tres años. Estas últimas duran más porque sus aceites esenciales permanecen protegidos hasta el momento de molerlas, lo que permite alargar aún más su vida útil si se muelen justo antes de utilizarlas.

Para conservarlas correctamente, se recomienda almacenarlas en frascos herméticos —preferiblemente de vidrio— y alejados de la luz directa, la humedad o fuentes de calor, como la vitrocerámica.

Especias del mundo C7

Hay un universo más allá de la pimienta. Cuando se trata de cocinar en casa, conocer y utilizar diferentes especias cambia las reglas del juego. Su capacidad para realzar sabores y crear matices las convierte en las perfectas aliadas para cocinar sin necesidad de abusar de la grasa, la sal o el azúcar.

Además, las especias nos hacen viajar, un tajín con el correcto uso de Ras el hanout nos lleva de paseo por Marruecos, un plato de curry de la India debe su aroma al Garam masala y el pollo Cajún puede hacernos sentir en el sur de Estados Unidos. Redescubrir las especias es también una forma de reconectar con recetas tradicionales y darles nueva vida. Explorar sus usos es una invitación a cocinar con curiosidad, intuición y memoria.