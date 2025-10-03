Borja Marrero comparte su experiencia Michelin con los alumnos del PFAE Restauración de la Fundación Canaria Maín El prestigioso chef grancanario Borja Marrero, reconocido con la Estrella Verde y la Estrella Roja Michelin, abrió por primera vez las puertas de su restaurante MuXgo, en el Hotel Santa Catalina, a los alumnos y alumnas del Programa de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) de Restauración de la Fundación Canaria Maín

El encuentro, celebrado en el emblemático Hotel Santa Catalina, se desarrolló en un ambiente cercano y motivador en el que Marrero compartió con los jóvenes su visión de la gastronomía como modo de vida, así como la importancia de la sostenibilidad, la identidad y el compromiso con los productos de la tierra.

El director de la Fundación Canaria Maín, Antonio Molina Torres, junto con el equipo directivo del PFAE de Restauración, agradecieron el gesto del chef, destacando la oportunidad única que supuso para el alumnado conocer de primera mano la trayectoria y la filosofía de uno de los grandes referentes de la cocina canaria actual.

El encuentro fue valorado como una experiencia enriquecedora y motivadora, tanto para el alumnado como para el equipo de la Fundación, que ven en iniciativas como esta un impulso fundamental para el futuro de la hostelería en las Islas.