El Aula Cultural Ciencia & Gastronomía de la ULPGC

A finales de 2017, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria crea el Aula Cultural Ciencia & Gastronomía (ACCG), adscrita a su Vicerrectorado de Cultura. La finalidad principal del ACCG consiste en la generación y dinamización de un debate cultural dirigido a la ciudadanía y a la comunidad universitaria de Canarias. Este intercambio cultural se focaliza, por un lado, en ciencia y tecnología y, por otro, en el sector primario, producto local, soberanía alimentaria, culinaria y gastronomía autóctona.

Sus objetivos específicos

A. Valorizar el producto local a través de sus principales atributos: proximidad, sostenibilidad, calidad y patrimonio cultural.

B. Divulgar los agroalimentos locales, promoviendo su producción sostenible y responsable y analizando las interacciones del sector primario con el consumidor y la restauración.

C. Contribuir a la construcción identitaria de la 'Gastronomía Canaria' como signo de autenticidad, singularidad, tradición y sostenibilidad, sin olvidar la calidad de la producción, distribución y preparación de los productos autóctonos.

D. Servir de punto de encuentro entre los intereses culturales de la ULPGC y otras entidades (institucionales, colectivas u organizativas), relacionadas con el patrimonio cultural gastronómico de Canarias.

E. Contribuir, en el ámbito de la ULPGC, al diseño, lanzamiento y consolidación de títulos y cursos universitarios específicos sobre esta temática que coadyuven a cualificar académicamente a productores, distribuidores y empresarios relacionados con el sector primario y su cadena de valor empresarial (servicios).

Equipo directivo del ACCG

Además de los colaboradores habituales, el ACCG cuenta con un equipo directivo, de carácter altruista, constituido por:

José Antonio González Pérez. Doctor en Ciencias Biológicas. Profesor Honorífico de la ULPGC. Miembro del grupo de investigación en Ecología Marina Aplicada y Pesquerías. Docente del «Máster Universitario de Gestión Sostenible de Recursos Pesqueros», del «Diploma de Estudios Gastronómicos Canarios» y del «Título Superior en Ciencias Gastronómicas». Director del Aula Cultural Ciencia & Gastronomía – ULPGC. Miembro de la Academia de Gastronomía de Las Palmas.

Ana Luisa Álvarez Falcón. Dietista-nutricionista, con toda una vida de experiencia en el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Investigadora asociada de la ULPGC. Docente del «Diploma de estudios científicos y tecnológicos: Nutrición y Dietética» y del «Título Superior en Ciencias Gastronómicas» de la ULPGC. Directora del HUB GastroFood ULPGC. Miembro de la Academia de Gastronomía de Las Palmas.

María Belén Alonso Ortiz. Doctora en Medicina. Profesora Asociada de la ULPGC, adscrita al Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas. Médico Adjunto del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y Tutora de Residentes de Medicina Interna. Cinéfila y gastrónoma.

Actividades del ACCG

Las actividades del Aula son anunciadas, dos veces al mes, en la página web de la ULPGC, concretamente en el apartado de agenda cultural (accede aquí al enlace) (www.ulpgc.es/agenda/2025) y, desde 2024, están patrocinadas por la Fundación DISA.

Las actividades del ACCG más destacadas son:

1.- Foro ULPGC sobre 'Cultura, Gastronomía y Cine'

En febrero del 2024 comenzó su andadura y alcanzará la 16ª edición a finales de 2025.

La emblemática 'Sala 26 de Abril' de la Sede Institucional es el lugar de encuentro, generalmente el tercer jueves de cada mes, en horario de 17 a 19:30 horas. Incluyendo a menudo degustaciones o pequeñas exposiciones. Con una fidelización media y en aumento de unos 40-50 asistentes por edición. A fecha de hoy, unas 600 personas han podido aprender y disfrutar de este debate cultural.

El Foro recibe a un personaje invitado para debatir sobre un tema de interés general, previamente contextualizado con la proyección de un tráiler, reportaje o vídeo de temática culinaria-gastronómica, que sirve de introducción al tema. El invitado es libre de aportar una breve presentación para centrar el asunto, y el personal del Aula conduce y dinamiza el debate.

Además del equipo directivo del Aula, han participado en el Foro invitados de la talla de Javier Martínez (endocrinólogo del H.U.G.C. Doctor Negrín), Aitor Neketán (empresario y pastelero de una importante saga familiar repostera en la isla), Samuel López (artista y chef, especializado en cocina de aprovechamiento y cultura gastronómica), Guillermo Ramírez (chef y empresario, experto en cocina innovadora, fermentaciones), Enrique Lozano (biólogo, focalizado en la investigación toxicológica en pescado local), Mario Reyes (empresario y sumiller, especializado en vinos y restauración). También lo han hecho profesores de la institución como José Juan Santana (químico, contaminantes emergentes), May Gómez (bióloga, microplásticos) y en próximas ediciones intervendrán Rafael Ginés (ULPGC, veterinario, acuicultura, 23 octubre 2025) y Águeda Pérez Pulido (graduada social, aceite y cítricos, 18 diciembre 2025).

El 18 de septiembre, Lluís Serra Majem, Rector de la ULPGC, será el personaje invitado del Foro para debatir sobre 'Dieta Mediterránea'. Especialista con reconocido prestigio nacional e internacional, con una larga trayectoria investigadora y divulgadora. Pinchando en este enlace para la inscripción gratuita (aforo 72 personas).

2.- Talleres y cursos de cocina

En el aula de cocina del HUB GastroFood ULPGC, sita en la Facultad de Ciencias de la Salud, en el Campus de San Cristóbal, con capacidad para 20 alumnos, se realizan talleres y cursos con diferentes formatos y objetivos:

2.1. Talleres de 'Concienciación sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos', como apoyo al Banco de Alimentos de Las Palmas y al programa de Voluntariado de la ULPGC. Son impartidos por el chef Samuel López Peña (titulado y exprofesor de HECANSA). Se iniciaron en septiembre de 2023 y a finales de 2024 los cuatro talleres celebrados resultaron en la publicación digital 'Desperdicio de Alimentos: Concienciación, Talleres y Recetario' (ISBN 978-84-09-66199-2), descargable en: https://hdl.handle.net/11730/sudoc/1591. Para 2025 hemos diseñado tres talleres monográficos bajo el lema del aprovechamiento: jurel (pescado, marzo), cochino negro (carne, mayo) y postres (24 septiembre) y estamos en negociaciones con SPAR Gran Canaria para que sea el patrocinador específico de estos talleres y de la nueva publicación. A fecha de hoy, unos 125 alumnos han participado en estos talleres.

2.2. 'Cursos básicos de cocina canaria saludable'. Impartidos por el asesor en cocina y gastronomía Luis Benítez Castellano (titulado y ex técnico de HECANSA). Comenzaron en 2023, se consolidaron en 2024 y para 2025 hemos diseñado dos cursos (octubre-noviembre), con el patrocinio de la Fundación DISA. A fecha de hoy, unos 100 alumnos han participado en estos cursos.

2.3. Talleres monográficos sobre 'Platos culinarios con gran arraigo popular en Canarias'. Impartidos por el chef Samuel López, en este curso de 2025 hemos desarrollado dos talleres: uno sobre 'Huevos fritos con papas fritas: variedades' (abril) y otro sobre 'Papas arrugadas y mojos canarios' (julio). Estos talleres de cocina cuentan con el patrocinio específico de HiperDino. A fecha de hoy, unos 50 alumnos han participado en estos talleres.

Para 2026 hemos programado tres actuaciones más (platos culinarios con granos; quesos canarios; preparaciones con gofio) y tenemos en mente, con el apoyo conveniente, editar una publicación digital con las recomendaciones y recetas de los cinco talleres.

La ACCG de la ULPGC sale a los pueblos grancanarios

En 2025 el Aula ha comenzado a trasladar el debate cultural a los municipios de Gran Canaria, con un formato de tres charlas adaptado a las peculiaridades de cada destino.

El 8 de mayo visitamos Moya con la propuesta 'Jornada Cultural sobre Gastronomía y Salud' (puede verse en este enlace) (20 asistentes) y el 10 de julio Santa Brígida (concretamente en Hecansa) con una 'Jornada Cultural sobre Gastronomía, Salud y Cine' (puede verse en este enlace) (80 asistentes).

Las charlas se orientan a la producción del sector primario y la restauración tradicional de cada municipio en un marco de cultura gastronómica. En la actualidad estamos en conversaciones con otros Ayuntamientos de la isla para extender este debate municipalizado. Esta actividad carece en sí de patrocinio ya que se realiza de manera altruista, si bien los respectivos Ayuntamientos ofrecen alguna pequeña contraprestación a los ponentes.

Agradecemos la aportación así como la colaboración de nuestros patrocinadores para poder dar a conocer las actividades culturales del Aula de Ciencia & Gastronomía de la ULPGC.