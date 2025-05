El apio, tu nuevo aliado verde

Patricia Sánchez Salinas Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 18 de mayo 2025, 23:11 Compartir

Desde que comencé a recomendar jugo de apio, he visto cómo mejora marcadores inflamatorios, regula la presión arterial y, en casos puntuales, hasta ayuda a controlar picos de ansiedad. Siempre desde una mirada preventiva y personalizada, en las cantidades requeridas ya que los excesos también perjudican. Porque no hay fórmula mágica pero si la hubiera, probablemente llevaría un tallo de apio dentro.

¿Qué tiene el apio que lo hace tan especial?

Mucho más que agua y fibra, aunque también eso. El apio contiene vitamina K (40% de la dosis diaria en una sola taza), molibdeno, un mineral esencial que ayuda a desintoxicar metales pesados como plomo y mercurio, y apigenina, un flavonoide que está captando la atención de la comunidad científica por su capacidad para inducir apoptosis, muerte celular programada, en células cancerígenas.

Un estudio publicado en Oxidative Medicine and Cellular Longevity sugiere que la apigenina actúa sobre las proteínas p53, un guardián del genoma, para frenar el crecimiento de células tumorales, y de paso, favorece la autofagia: el reciclaje celular que rejuvenece desde dentro.

Y ojo, que no estamos hablando solo de posibles beneficios oncológicos. La apigenina también promueve la neurogénesis, el nacimiento de nuevas neuronas, es decir, tu mente se vuelve más ágil, aprendes mejor, recuerdas más fácilmente y te adaptas con más rapidez a nuevas situaciones. Un estudio en PNAS con modelos animales demostró mejoras significativas en memoria y aprendizaje tras suplementación con esta molécula.

¿Jugo de apio o tallos enteros? ¿Qué dice la ciencia y qué digo yo?

Ambos tienen su lugar. El zumo concentra antioxidantes, es ideal en ayunas y puede ser parte de un protocolo detox, siempre personalizado. Pero no deseches la fibra: masticar apio entero estimula la saciedad, mejora la salud digestiva y, por si fuera poco, ayuda a limpiar mecánicamente los dientes, algo así como un cepillo vegetal.

En consulta, suelo combinar ambos formatos según el perfil metabólico, el historial médico y muy importante, la microbiota del paciente. Porque, como sabrás, lo que es medicina para uno puede ser contraindicativo para otro. Y aquí, la individualización es ley.

¿Y los riesgos? Porque incluso los superhéroes tienen kryptonita

Correcto. Consumido en exceso, el apio puede elevar los niveles de oxalatos, un factor de riesgo en la formación de cálculos renales. Nada grave si no tienes predisposición, pero otro motivo más para evitar el «síndrome de Instagram»: ese impulso de seguir modas sin conocer tu contexto biológico.

Además, el apio está en la lista del Dirty Dozen del EWG. En 2012 fue el segundo vegetal con más pesticidas; en 2019, el onceavo. ¿Mi consejo? Siempre orgánico (ecológico). Tu sistema nervioso y endocrino lo agradecerán, especialmente si estás embarazada, en etapa de desarrollo o simplemente quieres evitar el coctel tóxico que nos cuela la agricultura convencional. También si te animas, es un vegetal que se cultiva en casa muy fácilmente.

¿Y si te dijera que también mejora el estado de ánimo?

Alto contenido en potasio, vitamina B2 y antioxidantes, junto con su capacidad para reducir inflamación sistémica (clave en procesos depresivos según Fronteras in Psychiatry) hacen del apio un aliado del buen humor. Y por si fuera poco, sabe levemente dulce, algo que tu paladar y tu dopamina sabrán agradecer. Yo lo recomiendo a las dosis adecuadas en pacientes con ansiedad.

El apio no es un milagro, pero casi

En un mundo saturado de soluciones rápidas, influencers nutricionales y superalimentos con nombres impronunciables, el apio es una joya humilde, científica y muy accesible para todos. Tiene evidencia, historia, propiedades únicas y, si sabes cómo integrarlo, puede marcar una diferencia real en tu salud.

Siempre me gusta decir que la prevención no tiene por qué ser aburrida. Y el apio es un ejemplo perfecto: simple, versátil, y con un impacto más profundo de lo que su textura crujiente sugiere.

Así que la próxima vez que pases por la sección de verduras, dale un guiño al apio, tal vez no sea el más sexy de los vegetales, pero en tu cuerpo podría ser el más leal.

