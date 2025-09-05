Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Torta de queso del libro 'Recetas y memorias para guisados' siglo XVI. BNE
Gastrohistorias

De la almojábana a la quesadilla: las otras tartas de queso españolas

Gran parte de nuestros postres tradicionales hechos con queso han desaparecido o sido sustituidos porrecetas extranjeras

Ana Vega Pérez de Arlucea

Jueves, 4 de septiembre 2025, 23:07

La comida está presente ahí donde menos se la espera. Resulta que la placenta, el órgano que se desarrolla en el útero durante el embarazo ... y que lleva nutrientes y oxígeno al feto, se llama así porque a un señor italiano le pareció que tenía forma de pastel. El cirujano Matteo Realdo Colombo acuñó en su libro 'De re anatomica' (1559) el uso médico de la palabra «placenta» debido al aspecto redondo y plano del tejido del que sale el cordón umbilical, similar –al menos en opinión del signor Colombo– a una torta compuesta de capas de masa, queso y miel que desde tiempos de los romanos recibía ese mismo nombre.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  2. 2 Una guagua atropella a una mujer en la calle Juan Rejón
  3. 3 15.000 vacas para transportar droga en su paso por Canarias
  4. 4 Buscan a Kilian D.H, desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria
  5. 5 Fallece Cristóbal del Rosario, prestigioso dermatólogo de Gran Canaria
  6. 6

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  7. 7 Denunciada por no tener licencia la discoteca de Playa del Inglés donde hallaron menores
  8. 8 El rincón de Lanzarote donde se ocultaba la fábrica clandestina de la mayor operación contra las falsificación en Canarias
  9. 9 Roban una moto en Santa Catalina y chocan contra un coche de Policía
  10. 10 La viñeta de Morgan de este jueves 4 de septiembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 De la almojábana a la quesadilla: las otras tartas de queso españolas

De la almojábana a la quesadilla: las otras tartas de queso españolas