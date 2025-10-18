Dónde saborear Gran Canaria, según el empresario Juanfi Bautista Hostelero y otros oficios varios desde antes de ser mayor de edad, a nuestro personaje no hay secreto en la gastronomía que él no conozca y hoy nos traza una ruta en donde lo que le importa son las personas que defienden sus locales

Nació en Gran Canaria y el primer punto de inflexión que marca en su vida fue el hecho de quedarse huérfano de padre a los ocho añitos. Él, el menor de cinco hermanos creció viendo como los mayores simultaneaban estudios y trabajo para salir adelante entre todos y aquello fue el mejor ejemplo para Juanfi, quien, con 16 años y permiso materno ya empezaba a hacer sus pinitos en el mundo de los servicios.

Con 18 fundó su primera empresa junto con el mejor socio que ha tenido en su vida, Miguel Quevedo, o como Juanfi lo define: «Mi primer socio fue maravillosamente maravilloso». Juntos, organizaron celebraciones y fiestas de Fin de Año que marcaron la pauta en la isla a partir de aquel momento, pero, esto solo eran los comienzos de una empresa, 'Ofiva' a la que le quedaba todo por hacer y todo por crecer.

Marcas internacionales de todos los sectores, así como campañas integrales de publicidad y marketing fueron su mejor escuela, a pesar de que, a la vez, se diplomaba en Turismo por la ULPGC y terminaba dos formaciones de post grado, una de ellas ya centrada en lo que estaba dedicando su vida: la publicidad.

Sector del tabaco, de las bebidas, del motor, del deporte, contaban con ellos para organizar cualquier tipo de acción, desde todo tipo de eventos, conciertos, montajes, presentaciones, promociones, campañas publicitarias y un gran etcétera llegando a contar en algunos momentos hasta con 400 empleados en plantilla para poder dar respuesta a la demanda de las principales empresas de aquel momento.

Incontables con las veces que desde 'Ofiva' dieron la primera oportunidad laboral a muchísima gente, de hecho, hoy en día aún se encuentra con personas que se lo recuerdan y agradecen.

Allá por el año 2000 a Juanfi le picó el gusanillo de la hostelería, sobre todo, nos apunta, «nunca he sido una persona clasista sino energista» y todo ello para explicarnos que es alérgico al pesimismo y, por el contrario, le atraen todas esas personas que transmiten buena vibra y mucha bondad. Según nos cuenta de ahí su salto al mundo gastro porque, tras las puertas de los locales te encuentras con gente muy activa, con una capacidad creativa superlativa que no rinde ante las adversidades y que son valientes de raza.

En 25 años de trayectoria hostelera, 43 locales llevan sus ganas, su empuje y su acento. Una cifra que arroja una media de casi dos locales por año.

Locales, por otro lado, que a todos nos suenan como Café del Mar, Cervecería Edison o los nuevos Rosa Blanca y el innovador contenedor en la Playa de Las Canteras: Bocachancla, entre otros tantos.

Ante la pregunta de qué local es su favorito, Juanfi nos responde que «el siguiente» porque, lejos de estar cansado, su mente jamás le permite parar. Creador nato con la capacidad y la habilidad, no solo de idear locales donde se coma y se beba bien, sino que impere, además, un ambiente único que siempre aporte a la velada y donde el público siempre se sienta súper a gusto. De hecho, un alto en su camino para agradecer y reconocer al arquitecto e interiorista, Víctor Medina porque con él crearon locales que marcaron un antes y un después en la capital grancanaria. Además, también de Áncor Monzón y Ana Barco de Moba quienes llegaron para dar un cambio de rasante y dibujar un panorama estético y arquitectónico único en el sector de la hostelería.

Como anécdota, Juanfi aprendió de Víctor que, antes de abrir las puertas de cualquiera de sus locales, juntos celebraban una velada con un amigo que padece discapacidad visual. Gracias a él tomaban conciencia de las debilidades del local porque, la sensibilidad que da el hecho de no ver bien hace que percibas todos los detalles que no se aprecian a simple vista. Y radica aquí, precisamente, uno de los tantos secretos que se dan detrás del éxito de los locales donde Juanfi participa, porque para él, no ha habido mejor escuela que el camino andado: «A trabajar bien, solo se aprende trabajando», afirma rotundo.

Para el sector y para todo lo que le rodea, Juanfi solo tiene buenas palabras, él, quien precisamente ha liderado tantos proyectos, mucho de ellos vinculados al ocio, nos cuenta que la tendencia ha cambiado, que la gente ya no busca estar en la calle hasta altas horas, sino que el tardeo va ganando adeptos y mucha fuerza. «Tenemos que adaptarnos todos y ser capaces de vivir en sintonía con el resto de la sociedad. Respetar el descanso de todos y pasarlo bien no son antagónicos». Y, por si todo esto fuera poco, las inquietudes y apetencias de la denominada 'Generación Z', pide una diversión diferente: «toman menos alcohol, fuman menos y son más adictos a los tardeos y las reuniones».

Desde todo esto, quizás si hay algo que Juanfi 'eche de menos' y precisamente es la camaradería que, en Tenerife, por ejemplo, si se ejerce: «En Gran Canaria, si eres emprendedor y además tienes éxito, siempre sale un cuartel de opiniones en contra. La envidia como deporte insular». A lo que añade lo que ya dice el refrán: «A más gatos, más ratones».

Hoy, desde sus principios que defiende a boca llena, tomamos su mano para dar una vuelta por Gran Canaria y todos los sabores que la isla es capaz de ofrecer, pero, desde su visión cargada de nombres propios y apellidos de todas aquellas personas que lo hacen posible, porque, para Juanfi, ellos son el corazón del buen estado de salud gastronómico de la isla redonda.

Quiénes están detrás de los desayunos favoritos de Juanfi

Empieza el día en Magenta Art & Coffee con Cefe, donde cada café y sus pulguitas con pan de Amaro, para Juanfi tienen alma y siempre amena conversación.

En el sur no encuentra a nadie como Guro, el alma de Calma Café en Playa del Inglés. Un refugio donde se respira oficio, amabilidad y la artesanía pura de recetas suecas elaboradas por ella.

Se considera devoto del trabajo de Mario Gil en cualquiera de sus Café Regina, donde el café se trata con auténtico respeto y se le guarda culto absoluto.

Y para cuando busca algo más informal, se queda con las tostas y batidos de Mr. Kale, el proyecto de José Pedro y Sergio donde combinan sabor, salud y mucho buen rollo.

Los aperitivos favoritos de Juanfi Bautista

El aperitivo es un ritual para él y le gusta hacerlo en Dorotea, con Ana Fernández quien ha creado un lugar donde el tiempo se detiene.

En su nueva casa, Rosa Blanca, donde cultivan la cultura del vermut con alma propia y esa esencia mediterránea que tanto identifica a su público.

Y no puede dejar de mencionar a Valentina, a pesar de las dificultades que están atravesando ahora mismo, pero, desde aquí su particular homenaje a Lola y su barra con tanta alma femenina más una terraza que regala el aire fresco de la Playa de Las Canteras.

Las personas 'que mandan' en los almuerzos de Juanfi

A la hora del almuerzo, su ruta se llena de respeto y tradición con Carmelo, de O´Sole Mío La Casa Roja, junto a José y Álex, donde demuestran que la constancia sigue siendo un valor esencial en gastronomía.

Francis y Coto, de Madre del Amor Hermoso, porque convierten cada plato en una historia y la decoración de su local tan personal que lleva el sello inconfundible de Coto.

En Locanda El Roque, de donde siempre echará de menos a Atilio, que dejó una huella enorme en todos los que amaron su cocina.

Luis, en El Mirador del Atlante, porque mantiene viva una cocina con vista y sentimiento, respaldado por un equipo envidiable.

Miguel, en Fuji, porque sigue siendo él, el referente absoluto de la elegancia japonesa en la isla.

Nelson, en Arinaga, porque representa la autenticidad costera en su estado más puro.

Y cuando quiere desconectar de verdad, se va a 'su chiringuito del alma': Bocachancla, donde todo sabe a verano eterno y a amistad sincera.

Juanfi no perdona la hora de la merienda

Este 'kit-kat' gastro es para él, su momento de calma y a esa hora tan inglesa podremos encontrarlo en La Trastienda Fábrica de Sabores, con Joaquín y Carola quienes hacen que la repostería, un gesto de cariño.

Pero también podremos verlo en B de Bellota, porque Luis Neyra combina hospitalidad y producto con esos bocadillos de jamón que reconcilian cualquier tarde.

Las cenas de Juanfi en Gran Canaria

La noche es sinónimo de celebración y sabe dónde encontrarla, así que empezamos su ruta en Valle de Mogán, con Chema y su cocina de territorio y emoción, elaborada con los productos que brotan de su propia huerta.

En nuestro Café del Mar de Meloneras, como Juanfi lo define, siempre hay espectáculo, energía y un equipo único, y lo más importante del local: su socio Javier Alonso al frente.

Cualquiera los locales del grupo Támbara (Sidecar, La Palmera Sur, El Puerto o Sunset) de Manolo y María, para Juanfi es garantía de talento, coherencia y buena vibra.

Su cena perfecta, sin embargo, es íntima: solo en la finca de 'Pepe Oil' y elaborada por el mismo Pepe a la vez que disfruta con y entre amigos y la madre de Pepe, Saro León. Pura naturalidad que no necesita artificios.

También disfruta de la cocina mexicana de Ivonne y Ángel, en La Mexicana, siempre tan auténtica y llena de sabor.

Y cierra su lista en Camino al Jamonal, con Miguel y Albert porque continúan al frente de un templo del producto y solo ellos son los verdaderos reyes del picoteo y de la barra.

La copa: las manos y las sonrisas que la sirven

Para Juanfi, no solo de destilados vive el hombre, de hecho, es muy fan de la coctelería como así lo ha demostrado en cada uno de sus locales, donde, pueden presumir en Café del Mar de tener en sus barras a los mejores 'bartenders' de la isla.

Admira también el trabajo de Isra y Damián en todos sus locales, los conocidos 'Chester', donde tomarse algo y pasarlo bien siempre está garantizado.

Y cierra su lista desde la más profunda admiración a Esteban y Gregorio y sus conocidos y reconocidos locales como El Viajero porque mantienen viva la diversión en la capital grancanaria.

