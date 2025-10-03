Un chiringuito a los pies de Las Canteras, la fisolofía de Bocachancla Con olor a mar y unas vistas inmejorables, propone dar un giro al entorno gastronómico de playa de la ciudad

Paula F. Rodríguez-Borlado Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 2 de octubre 2025, 23:21 Comenta Compartir

En el extremo más abierto de Las Canteras, colindando con el Auditorio Alfredo Kraus, ha surgido un lugar capaz de convertir lo cotidiano en ritual. Hablamos de Bocachancla, y aunque se levanta sobre un solar provisional, su espíritu parece eterno: un chiringuito urbano que hace de la brisa marina, el asfalto y el sabor, un estilo de vida.

La historia comienza con un anhelo. Tras años vinculado a la hostelería, su dueño, Juanfi Bautista, soñaba con tener un rincón propio que evocara el aire libre de los chiringuitos playeros que tanto se caracterizan en la península pero que por normativa, no pueden existir en las islas, en pleno corazón de la ciudad.

El destino le regaló este espacio, casi a pie de ola, y lo transformó en un oasis gastronómico desmontable, ligero como las pasiones que se disfrutan al borde del mar. «La idea es permanecer aquí hasta que el terreno se edifique , pero mientras tanto, cada plato, cada copa y cada tarde al sol son un recordatorio de que la vida se celebra ahora», confiesa.

No es un chiringuito cualquiera. Bocachancla conserva una pieza de identidad que late más allá de lo gastronómico: un graffiti en honor a Julián, un joven que dejó su vida en el mar y cuya memoria quedó plasmada por Céser, grafitero canario de reconocimiento internacional. La pared es mucho más que un muro: es un homenaje, un símbolo que convierte el local en un espacio vivo.

El equipo ya trabaja junto a la familia y al propio artista para renovar el mural y mantener su esencia. Entre tanto, los muros sirven de abrigo frente al viento y de escaparate para quienes, copa en mano, deciden disfrutar de una tarde en la playa diferente.

Una carta fresca que viaja sin salir de Canarias

Si algo define la cocina de Bocachancla es su vocación por lo fresco y lo cercano. El atún rojo de la costa de Mogán se convierte en protagonista en platos como el tataki, delicado y sutil, que se deshace en boca.

A su lado, se despliegan recetas de inspiración internacional con alma canaria: el tartar de salmón, que cambia su guarnición según la estación —mango en verano, papaya en invierno—; el ceviche, refrescante como un chapuzón a media tarde; o el nasi goreng, un arroz asiático reinventado con acento isleño. Incluso sus papas bravas tienen carácter propio: con una salsa picante en su justa medida, se convierten en ese plato al que uno vuelve, casi sin darse cuenta, una y otra vez.

Platos estrella de Bocachancla. Arcadio Suárez

La carta, lejos de querer competir en terreno ya muy explorado em la isla como el pescado frito, apuesta por marcar una diferencia: ofrecer platos que acompañen el mar sin repetir lo que ya existe.

Sin embargo, en Bocachancla, la experiencia no se queda en el plato. La coctelería de autor es otro de sus pilares, con la piña colada como reina indiscutible. Le siguen los mojitos y las margaritas de sabores, siempre elaboradas con fruta natural y servidas heladas, con la textura perfecta que solo una buena granizadora puede lograr.

Espacios de Bocachancla y una piña colada, especialida de la casa. Arcadio Suárez

El atardecer, con un cóctel en mano y la playa de Las Canteras extendiéndose a pocos metros, se convierte en una postal difícil de olvidar.

Todo el día, todos los días

Bocachancla no entiende de relojes. Su cocina permanece abierta los 365 días del año, desde las 12 del mediodía hasta las 11 de la noche, ofreciendo siempre platos recién hechos. Además, de lunes a viernes cuentan con un menú del día por 14€, pensado para quienes comen fuera de casa con frecuencia.

Con la misma filosofía que impregna todo el local, los menús son frescos, variados y saludables, porque, como ellos mismos dicen, «quien come de menú a diario sabe lo difícil que es hacerlo bien y con cariño».

El verdadero imán de Bocachancla está en su terraza frente al mar. Desde allí, se contemplan las olas que llegan hasta la arena y el ir y venir de paseantes que llenan de vida Las Canteras.

Ampliar Barra frente al mar. Arcadio Suárez

Por las tardes, el tardeo se convierte en el protagonista gracias al espacio del local, con un aire animado y pausado al mismo tiempo y la barra, orientada hacia la playa, invita a perder la noción del tiempo.

Aunque la normativa no permite conciertos en vivo, el equipo sueña con recuperar algunas de las propuestas que hace años llenaba la zona de música. Mientras tanto, un hilo musical acompaña discretamente, dejando que sean el espacio privilegiado, las conversaciones y los brindis los que compongan la banda sonora.

Con apenas un mes de vida, Bocachancla ya se ha ganado un lugar en la memoria gastronómica de sus clientes, quienes repiten una semana tras otra para disfrutar del ambiente que aquí se forma. De hecho, las redes sociales ya se llenan de instantáneas frente al mural y el boca a boca ha corrido rápido entre quienes buscan un rincón distinto para comer, beber y disfrutar.

Su lema, «eterno verano», resume la experiencia: aquí, incluso en el corazón de Guanarteme, uno puede sentir que vive en un chiringuito junto al mar, con los pies en la arena, la sal en el aire y un cóctel frío entre las manos.

Bocachancla no es solo un local; es una invitación a detenerse, mirar el horizonte y recordar que la vida sabe mejor cuando se mezcla con el océano.