La nueva etapa de Mikel Asiain, el chef que revolucionó el 222 SW

Nació en San Sebastián hace 37 años, se crió en Navarra y se formó en Aragón, aunque su inquietud temprana rápidamente lo llevó a descubrir mundo, volar hacia territorios lejanos que fueron moldeando su formación y estilo como cocinero. «Estuve viviendo durante cinco años en Vietnam, dos años en Tailandia y uno en Bali. Durante esa etapa combinaba el buceo, que ejercía como instructor, con las cocinas. Dependiendo de las temporadas de lluvia, ejercía una labor o la otra», relata Asiain, un nómada de los fogones.

Todo cambió para él hace diez años, cuando llegó a Gran Canaria por primera vez para pasar unos días de vacaciones. «Fue un flechazo, me enamoré. Tuve claro que volvería, pero para quedarme», recuerda el chef, que cumplió con el deseo. «Cada vez que regreso a Canarias después de algún viaje, tengo esa sensación del placer de regresar a casa. Esto es algo que no me había pasado en ningún lado». Se instaló en esta tierra hace siete años, «fascinado por la naturaleza, la gastronomía, sus playas... todo», confiesa, «empezando a trabajar en el Bohemia, para luego dar el salto a Tenerife, donde trabajé en el M.B y en el asador Goxoa».

Gran Canaria, otra vez

Mikel siempre tuvo en mente regresar a Gran Canaria, la isla que lo encandiló tan profundamente. Y de nuevo cumplió con su deseo, instalándose en el sur de la isla, casa comprada incluida. «Me propusieron entrar en el 222 SW, y desde que entré al restaurante por primera vez lo tuve claro. Han sido cinco años de un reto continuo, donde se han tenido que tomar muchas decisiones, pandemia de por medio, pero con unos resultados que me han dejado muy satisfecho».

A pesar de encontrarse con un restaurante sobrio y clásico, donde una de sus señas de identidad era y es el grill, Mikel Asiain fue transformando poco a poco y con paso sólido la propuesta, introduciendo nuevos conceptos y, como es obvio, dándole protagonismo a platos de inspiración asiática, técnicas que maneja con soltura. «Los comensales, muchos de ellos muy fidelizados al concepto clásico, acogieron estos nuevos platos con mucho interés, por lo que fue hace dos años cuando apostamos decididamente por la introducción en la carta de platos asiáticos», un concepto, por cierto, que combina con las piezas de carnes al grill, y que ha dado un resultado muy interesante.

Uno de los grandes logros de Asiain, más allá de haber situado al restaurante en el mapa y recientemente como uno de los recomendados de la Guía Repsol, ha sido su propio crecimiento como cocinero. «Tengo un concepto del trabajo muy intenso, y he crecido mucho como cocinero. Me he dedicado en cuerpo y alma al restaurante durante estos cinco años, y ha sido muy positivo, tanto a nivel gastronómico como personal. Una cosa es el nombre del cargo, el de jefe de cocina, y otra el gestionar un equipo y ejercer como tal. Ha sido una gran experiencia, y me voy con la satisfacción del trabajo bien hecho», apunta el cocinero, que agradece a Gregorio, el propietario del restaurante, «la confianza, el apostar por mí y el darnos la oportunidad de ejercer nuestra forma de ver la gastronomía».

Ahora que afronta los últimos servicios al frente de la cocina de 222 SW, y antes de lanzarse a su nueva aventura, en la que ya profundizaremos cuando corresponda, Asiain tiene en mente «terminar bien aquí, con el nivel alto, y disfrutar de unas vacaciones, un descanso de estos cinco años, necesito recargar energías y fuerzas, porque los retos son grandes, y mis trabajos los convierto en mi vida». Y esa vida ahora, tras el merecido descanso, asume un apasionante reto. Estaremos atentos.