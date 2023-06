La gastronomía canaria también se saborea en las ondas

Si la gastronomía está viviendo el mejor momento de su historia, que así lo creo, lo mismo pasa con la información gastronómica. Los grandes medios están apostando por ella de manera seria, decidida y valiente, con contenidos de calidad que pretenden facilitar la labor del lector o el oyente en todo lo relacionado con este campo. Más allá de planes, recomendaciones o críticas, la información gastronómica también debe aportar historias, analizar las tendencias o simplemente guiar al que la recibe para que disfrute de ella de manera plena.

Y esa labor nada sencilla es a la que se dedican los periodistas especializados en gastronomía, en la prensa escrita, en la televisión o en la radio, además de los comunicadores o 'influencers' en las redes sociales, que gusten más o gusten menos también están ampliando el foco y atrayendo a un público muy joven que los sigue en clave ocio y planes, lo cual es ciertamente respetable.

Precisamente en la radio, más concretamente en esRadio y Radio Las Palmas, nos citamos con Chicho Morales, Mario Hernández y Francisco Villar, con las colaboraciones de lujo del sumiller Javier González y el periodista Mario Hernández Bueno, figura destacable del periodismo gastronómico nacional. Ellos son los encargados de darle forma a Archipiélago Gourmet, un programa semanal que se emite en directo los lunes en esRadio de 18.00 horas a 19.00 horas, con la gastronomía y todo lo que la rodea como eje principal.

Ampliar Equipo de Archipiélago Gourmet. C7

«Siempre hay un representante del sector primario, pues le queremos dar mucha visibilidad, los chefs invitados y también el espacio de enología, donde invitamos a algún experto en el sector», señala el chef Mario Hernández, que ejerce como 'chef copresentador' del espacio. Él cuenta con una larga e interesante trayectoria como cocinero, tanto en Canarias como en la península, especializándose los últimos años como consultor y formador gastronómico.

«Archipiélago Gourmet nace hace cerca de cuatro años, cuyo director, Francisco Villar, sacaba mucho contenido de gastronomía en la web especializada. Villar cuenta con una dilatada experiencia en el sector audiovisual, televisión, producción, etc. Surgió la idea de sacar un programa de radio de esa web, y desde que me lo propuso me lancé a la piscina sin pensarlo», señala el presentador del programa, Chicho Morales, que cuenta con formación en el sector gastronómico y turístico, además de estar muy relacionado con la información deportiva.

El programa pretende consolidarse como un espacio de carácter regional, sin dejar escapar ningún rincón de Canarias, utilizando un formato de «foro, donde se cree un debate y un diálogo entre los invitados que vienen al estudio», señalan. El fichaje estelar en la parte web es el de Mario Hernández Bueno, periodista de referencia en el sector gastronómico que colabora con artículos especializados con su reconocible y apreciado estilo.