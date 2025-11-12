Nuevamente, el Restaurante Arcos de la Laguna celebra las Jornadas Gastronómicas del Cerdo

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:28 Compartir

Este año y bajo petición de sus clientes, la Jornada se extenderá durante casi un mes. Desde el viernes 7 de noviembre al lunes 1 de diciembre, el restaurante Arcos de la Laguna en Valleseco acogerá las «Jornadas Gastronómicas del Cerdo», ofreciendo una variada selección de 30 platos que incluyen carnes de cerdo ibérico y blanco, aperitivos, platos de cuchara, legumbres, pescados y postres.

El restaurante Arcos de la Laguna, perteneciente al Grupo Hermanos Rogelio, rinde homenaje en su vigésima tercera edición a una de las joyas gastronómicas de nuestro país: el cerdo ibérico y el cerdo blanco. Durante estas jornadas, los comensales podrán disfrutar de una carta diversa y apta para todos los gustos, con platos como «Judiones de la Granja con el compango de la matanza», «Cochinillo asado», «Codillo de cerdo», «Mojo cochino» y «Carrilleras de cerdo ibérico», entre otros.

Ubicado en un entorno natural privilegiado, el restaurante Arcos de la Laguna ofrece una experiencia única. Rodeado de la belleza de Valleseco, los visitantes pueden disfrutar de sus comidas en un ambiente tranquilo y acogedor, ideal para desconectar del bullicio de la ciudad. No hay nada más apetecible cuando el frío se hace sentir que un sabroso plato de cuchara o un buen asado cuyo ingrediente principal es el cerdo. Todo esto se podrá disfrutar en un ambiente familiar, rodeado de naturaleza, con el excelente servicio de su equipo de sala y bajo la atenta supervisión de su chef Francisco Rodríguez Quintana.

Desde el restaurante Arcos de la Laguna esperan que puedan visitarles y disfrutar de su servicio y creaciones gastronómicas.

Entrantes Jamón ibérico acompañado de regañas de pan y aceite de oliva virgen extra

Selección de quesos canarios con contrastes dulces y salados

Tabla mixta de lomo cular, jamón ibérico y queso de Valleseco

Pimientos del piquillo rellenos de picadillo de cerdo y manzana caramelizada

Morcilla de arroz con cebolla caramelizada

Croquetas caseras de carrilleras de cerdo ibérico, empanadas con panko

Croquetas artesanas de chorizo de Teror con dulce de manzana reineta

Huevos estrellados con jamón ibérico y papas de medianías

Champiñones rellenos de picadillo de cerdo y bechamel, gratinados con queso parmesano y manzana reineta, acompañados de salsa de mostaza y miel

Revuelto de setas con beicon, langostinos y crocanti de pan

Ensaladas Ensalada templada con queso de rulo de cabra, virutas de jamón, cebolla caramelizada, tomates Cherry, dulce de membrillo y nueces

Ventresca de atún con asadillo de pimientos, mezcla de lechugas y vinagreta de ibéricos

Platos de Cuchara Lentejas de La Armuña estofadas con chorizo y morcilla ahumada

Cazuela de garbanzos con costillas de cerdo y sus tropezones

Judiones de La Granja de San Ildefonso con el compango de la matanza y sus sacramentos

De la Mar Langostinos con beicon flambeado, acompañados de salsa cremosa de champiñones

Lomo de bacalao en salsa de mango con un delicado aroma de ibéricos

De la Piara Cochinillo asado al estilo tradicional de Sepúlveda

Medallones de solomillo de cerdo con salsa de queso de Valleseco

Mojo cochino con papas de la abuela

Asado de carré de cerdo con castañas

Solomillo ibérico en salsa de mostaza Dijon y miel

Codillo de cerdo en su jugo con puré de papas

Secreto ibérico al Pedro Ximénez

Carrilleras de cerdo ibérico estofadas al Oporto con parmentier

Lo Dulce Brownie de chocolate con helado de manzana verde y chocolate caliente

Tarta de queso fresco de Valleseco con frutas de invierno y helado de manzana

Milhojas de crema pastelera con salsa de chocolate negro y helado de vainilla

Torrija tradicional con miel, crema inglesa y helado de turrón

Copa de yogur griego con dulce de manzana, miel y barquillo crujiente

Natilla caramelizada, infusionada con vainilla y canela

Vinos Recomendados de la Bodega López Cristóbal

Estas jornadas son posibles gracias a la colaboración de: Bodegas López Cristóbal, Estrella Galicia y Emicela

INFORMACIÓN Y RESERVAS. Restaurante Arcos de La Laguna – La Laguna – Valleseco – Gran Canaria Tel: 928 61 82 82 - 630 40 16 58

