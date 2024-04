Feijóo y De Andrés cargan contra el PNV y presentan al PP como dique de contención frente a Bildu

David Guadilla Domingo, 14 de abril 2024, 13:09 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a Euskadi para arropar la candidatura de Javier de Andrés a lehendakari. Es la cuarta ocasión en poco más de un mes que el presidente del PP se acerca al País Vasco con el objetivo de impulsar la carrera de sus compañeros hacia el 21-A y ser «decisivos». Y no será la última. Se prevé que en la última semana de campaña aparezca en más de una ocasión para «dar el pulso decisivo». El objetivo es claro, y lo han vuelto a escenificar este domingo en el Palacio Euskalduna. Movilizar a su electorado y advertir a quienes estén dudando entre las siglas PNV y PP que los peneuvistas no son de fiar y que ellos son la única garantía de que no gobernará EH Bildu, que a Pedro Sánchez le da igual que se vote a Imanol Pradales, a Eneko Andueza o a Pello Otxandiano porque «todo le vale» y que el PP es la única alternativa creíble para arreglar los problemas que afectan a la ciudadanía

En uno de los principales actos de cara a los comicios, y ante unas 800 personas, Feijóo y De Andrés han estado arropados por los principales candidatos y dirigentes del PP vasco y de la dirección nacional, incluida la secretaria general Cuca Gamarra. En este ambiente, el presidente del PP ha hecho un llamamiento claro para situar a los suyos como el único dique de contención que puede frenar la posibilidad de que EH Bildu esté en Ajuria Enea. Porque ante la posibilidad de que al final el PNV o el PSE pacten con Otxandiano, el PP es la única fuerza que puede ofrecer «la seguridad de que no va a gobernar» la izquierda abertzale. Una hipótesis, la de la victoria de EH Bildu, que para Feijóo no puede producirse. «Después de todo lo que ha pasado no pueden ganar los que nos han hecho sufrir, los enemigos del pueblo vasco», ha recalcado el dirigente popular, que ha situado al PNV y a EH Bildu en el «pasado» y ha pedido el voto a quienes le apoyaron en Euskadi en las generales del año pasado. Pero no solo a ellos, también a los simpatizantes del PNV o del PSE que no creen en las «políticas populistas» de Sánchez, al que las dos formaciones apoyan en el Congreso. De hecho, ha vuelto a recalcar que el PNV ahora está «copiando» sus ideas en cuestiones como la seguridad. De Andrés, por su parte, ha puesto el foco en la «mala gestión del PNV». En todos los ámbitos y en todas las instituciones. Con duras críticas a los «fraudes» en la RGI y a la «soberbia» jeltzale, el candidato a lehendakari también ha cargado contra su «mal proyecto» y su «política de ideologización». El presidente del PP vasco ha asegurado que su partido está dentro de una «lucha cultural» frente al nacionalismo. Y ha alertado sobre lo que puede venir con un Parlamento con una gran mayoría de escaños nacionalistas. «Van a prirorizar la construcción nacional frente a la convivencia». De Andrés no descarta un 'procés' a la vasca o un nuevo plan Ibarretxe.