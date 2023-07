Vox exige al PP recentralizar los poderes del Estado

Antes de dar el banderazo de salida a la campaña electoral en Valladolid, Vox presentaba este viernes por la mañana el programa electoral con el que aspira a tocar poder a nivel nacional tras las elecciones del 23-J por primera vez desde su irrupción en el panorama político. Un documento contundente en el que los de Santiago Abascal centran sus medidas en derogar todo lo realizado por el Gobierno de Pedro Sánchez en la última legislatura y recentralizar las competencias del Estado.

La derecha radical propone suprimir el Ministerio de Igualdad, revocar leyes como la del aborto, LGTBI, la de memoria democrática, del 'solo sí es sí', de violencia de género, de eutanasia o la trans y anular también la reforma laboral (pretenden también paralizar la aprobación de la ley de familias). Medidas que suponen todo un pulso al PP en este inicio de campaña electoral. Los de Alberto Núñez Feijóo, por su parte, solo han prometido derogar las leyes de memoria y trans, así como realizar algunos cambios en la reforma laboral.

La derecha radical reitera su compromiso de consultar ante los votantes las grandes políticas de la próxima legislatura

El vicesecretario de Acción Política del partido, Jorge Buxadé, y el portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, fueron los encargados de dar a conocer en Bambú 12 la hoja de ruta de la derecha radical. En el plano económico, Vox promueve una «amplia reforma» fiscal que incluye la «supresión de todos los impuestos que no gravan la renta efectiva de los españoles» -los cuales tildaron como «confiscatorios»-. Buscan suprimir así el impuesto de Donaciones y Sucesiones, el de Plusvalía y el de Patrimonio. Otra de las propuestas que ponen encima de la mesa pasa por una «rebaja radical del IRPF» para todos los españoles, pero especialmente para aquellas familias con hijos. Medidas que, según Espinosa de los Monteros, «son fruto de un diagnóstico a lo largo de años que se ha confirmado en esta legislatura».

«Éxito de gestión»

Desde Valladolid, Abascal reivindicó el Ejecutivo de Castilla y León, el primero en el que Vox entró a gobernar en coalición junto al PP, y al que han seguido otros como Comunidad Valenciana o Extremadura. El líder de Vox eludió en buena parte al PP como su potencial socio de gobierno tras el 23-J, para centrarse en los ataques al PSOE y a Sumar. Cargó contra la ley del 'solo sí es sí', contra el aborto o contra «el autócrata» (Sánchez) que gobierna con «una admiradora de Chávez» (Díaz).

Abascal, bien consciente de que se juega el tercer puesto con la líder de Sumar además de un buen puñado de escaños fundamentales para determinar la balanza entre la derecha y la izquierda, se detuvo especialmente en las críticas contra la vicepresidenta segunda a la que llegó a tachar hasta de psicópata. Ya entrando mano a mano con Feijóo, el presidente de Vox lamentó que el líder del PP esté más preocupado por derrotar a su partido que de echar a Sánchez a la Moncloa.

En Valladolid, un territorio cómodo para Vox, no hubo no obstante una gran concentración de simpatizantes de la formación de la derecha radical, una movilización que Abascal necesita para sacarle a Feijóo la vicepresidencia que el líder del PP le niega, al menos has el escrutinio del 23 de julio. «Vamos a derogar todas las leyes que ha traído este Gobierno», concluyó el candidato de Vox antes de reiterar su compromiso de consultar con la ciudadanía las grandes medidas del próximo Ejecutivo.