La prensa internacional habla de «incertidumbre política», «Sánchez resiste» y «fracaso de la ultraderecha»

Ante la expectación global suscitada por los comicios del 23 de julio en España, los principales diarios internacionales se han hecho eco de los resultados de unas elecciones generales en las que el Partido Popular resultó ser la fuerza más votada pero lejos de la mayoría absoluta y en las que la izquierda resistió contra pronóstico. La gran mayoría de las portadas de todo el mundo abrían esta mañana con una máxima en común: España está «sumida en la incertidumbre política» tras unas elecciones «poco concluyentes».

El medio italiano Corriere della Sera hablaba en la madrugada del domingo de «España, gobierno difícil», tras unos resultados, de nuevo, poco concluyentes. Asimismo, destacan «la victoria de los populares, mal la ultraderecha y una izquierda mejor parada de lo previsto».

La Reppubblica, considerado también uno de los medios de mayor relevancia en el país transalpino, muestra en su portada digital que la alianza del PP con Vox «se queda sin mayoría» en un «país sin consenso». Un resultado también sorprendente para el medio portugués Público, que titula en su crónica: »Sánchez regatea a las encuestas y Feijóo gana sin poder obtener una mayoría absoluta».

En Estados Unidos, los principales medios de comunicación reflejan en sus portales «la incertidumbre» en la que España vuelve a estar sumida tras los resultados del 23-J. The Washington Post habla de unos resultados que «reflejan división en el país español».

The New York Times también titula su crónica principal sobre los comicios españoles como «unas elecciones poco concluyentes que sumergen a España en un embrollo político». Además, añaden que los votantes «rechazan a la ultraderecha pero no apuesta por la mayoría absoluta». El mismo medio asegura que eso podría implicar «semanas de tira y afloja» o, incluso, «una nueva votación este mismo año».

La BBC del Reino Unido destaca en su portada que «los conservadores de España ganan unas elecciones reñidas, pero sin una mayoría clara». Por los mismos derroteros de la prensa estadounidense, la radio y televisión pública británica también habla de «un Parlamento dividido».

En ese sentido, The Guardian refleja la victoria de la derecha española que «no logra la clara ventaja que las encuestas pronosticaban». «El Partido Popular tiene la mayoría de los escaños, pero es poco probable que obtenga una mayoría de derecha con el partido de extrema derecha Vox», continúa el medio, «después de unas elecciones generales anticipadas que generaron temores de que la extrema derecha ingrese al gobierno por primera vez desde que el país regresó a la democracia después de la muerte del general Franco hace cinco décadas», añade.

En Alemania, Bild titula su crónica con «los conservadores ganan por poco». El medio alemán añade además que «la cuarta economía más grande de la UE, que actualmente ocupa la presidencia de la Unión, podría enfrentar un largo estancamiento», recordando los recientes bloqueos electorales en España tras los comicios de 2015 y 2019. Un estancamiento que también reflejan los principales portales en Francia. Le Figaro titula en su portada digital: «Los socialistas firman la sorpresa y resisten a la derecha». Además, interpreta que Pedro Sánchez, «contra todo pronóstico, conserva una oportunidad de mantenerse en el poder gracias al juego de alianzas».

Le Monde también destaca lo pendientes que estaban otros países de la Unión Europea sobre el ascenso de la ultraderecha en España. El medio francés subraya que las elecciones «las observaban mucho» otros aliados de la UE por la posible alianza de Vox, que define como «ultranacionalista, eurófobo, negacionista de la violencia de género, crítico del cambio climático, anti-LGTBI y anti-aborto».