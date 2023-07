R. C.

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Ya se venía avisando al sufrido electorado de que esta campaña no iba a ser como las demás, que en pleno julio no tenía demasiado sentido echar el resto en mítines al uso, para los que no hay público objetivo ni en el telediario, y ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión