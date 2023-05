El independentismo recibe con recelo el frente común de Aragonès

La llamada a la unidad del soberanismo que ha lanzado Pere Aragonès como respuesta a la debacle electoral de su partido no ha caído en saco roto entre las fuerzas independentistas interpeladas, pero tampoco ha despertado entusiasmo. Más bien recelo. Aun así, ninguna de las formaciones cierra la puerta hasta el punto de ni siquiera reunirse con el presidente de la Generalitat. Aragonès ha convocado para esta tarde a Junts, CUP y comunes para hacerles llegar su propuesta de «frente democrático» para intentar frenar a la derecha antes de las elecciones generales o tras ellas, si acaba conformándose un Gobierno de PP y Vox.

Antes de la cita con los partidos, Aragonès ha oficializado en el Parlament su voluntad de tejer una alianza entre las fuerzas independentistas, al grito de «no pasarán» durante la sesión de control al Govern en la Cámara catalana. Los únicos convocados que se han desmarcado ya de entrada, aunque escucharán al president son los comunes, que no están dispuestos a alinearse en un frente en el que esté Junts.

La CUP rechazó ayer la idea al considerarla electoralista por parte del dirigente de Esquerra. Los anticapitalistas han reclamado un cambio de rumbo al presidente de la Generalitat para participar en cualquier propuesta de unidad. Mientras que Junts exige a Aragonès que la estrategia sea «nítidamente independentista». Los de Puigdemont no se fían de sus antiguos socios aunque son los únicos que le compran la vuelta a la política de bloques. Los junteros abogan por una lista unitaria de cara al 23 de julio. ERC rechaza este extremo. «Si su propuesta es sincera, tiene nuestra predisposición», ha afirmado Albert Batet, portavoz de Junts, en la sesión de control. Junts, en cualquier caso, ha reprochado a Aragonès el cese del exvicepresidente Puigneró, la ruptura del Govern y que no se aviniera a la unidad de acción en Madrid. Aragonès le ha replicado que el «adversario es el que tenemos delante y no el que tenemos al lado».

Salvador Illa, PSC, por su parte, ha espetado al president que Cataluña no necesita frentes. Y le ha criticado que dé el partido de las generales ya por perdido antes de jugarlo, al dar por hecho el Gobierno de PP y Vox. «Sánchez adelanta para ganar», ha afirmado. Según Aragonès, es el presidente del Gobierno quien da las elecciones por perdidas.