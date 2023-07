Feijóo reclama una «gran mayoría» el 23-J para evitar «la intransigencia de los extremos»

Alberto Núñez Feijóo regresó este domingo a la plaza de toros de Pontevedra, su 'talismán' en las cuatro mayorías absolutas que cosechó en Galicia, para pedir una vez más una «gran mayoría» en las urnas que le permita a partir del 23 de julio gobernar en solitario sin tener que depender de la «intransigencia de los extremos». El líder del PP confía en superar los 150 escaños, incluso el listón de los 160 para sumar más que toda la izquierda y dejar a Vox fuera del Consejo de Ministros. Por ello, apela en cada uno de sus actos al voto útil, no sólo de los socialistas desencantados con Pedro Sánchez, su obsesión en los últimos meses, sino de los votantes que en su día optaron por la papeleta de Vox para tratar de armar esa mayoría amplía y debilitar al máximo a la formación de Santiago Abascal para que no pueda pedirle nada. «Es el momento del cambio en España», aseveró ante las 12.000 personas que abarrotaron el coso taurino en una demostración de fuerza.

El baño de masas en Pontevedra llega a poco más de 24 horas del decisivo debate entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición en Atresmedia, que servirá para inclinar la balanza del voto de miles de indecisos a menos de dos semanas de que se pongan las urnas. El único cara a cara de toda la campaña, en el que Pedro Sánchez invocará siempre que pueda los acuerdos del PP y Vox como quien invoca al diablo, consciente de que han servido para desperezar ligeramente al electorado de izquierdas pero no para desmovilizar a una derecha hipermotivada. Unos acuerdos con la extrema derecha que haberlos hailos, como las meigas, pero de los que insisten en Génova que no ha quedado otro remedio en la Comunidad Valenciana y en Extremadura por la aritmética. «Los que le dieron a EH Bildu la llave de la gobernabilidad lo fían ahora todo a un supuesto miedo. Su auténtico miedo -remarcó Feijóo- es a las urnas».

El dirigente gallego apuesta por un Gobierno moderado, libre de ataduras con Vox. De ahí que pida siempre que puede concentrar el voto en torno a las siglas del PP para garantizar que, si alcanza la Moncloa en solitario, acabará con la política «de bloques» que representa el PSOE y sus aliados, quienes tratan de dibujar un escenario en el que los populares dependa sí o sí de los de Abascal. «Os pido ganas de ganar y ganar con ganas», reclamó el candidato popular parafraseando el lema de campaña del 23-M de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Feijóo quiere conseguir un cambio como el que dio mayoría absoluta a Felipe González en 1982, para que «nadie ni nadie se imponga al Gobierno legítimo de España» en referencia a los acuerdos de Sánchez con los independentistas vascos y catalanes. Quiere acabar con esas dependencia de los extremos y apostar por «pactos de Estado» y sentido común en las instituciones, lejos de los intereses partidistas e individuales, y de las «imposiciones» del resto de partidos, donde se incluye también Vox, su socio en tres gobiernos autonómicos donde los populares se han visto obligados a asumir parte del argumentario de la derecha radical.

En Génova creen que Sánchez «fía» las próximas elecciones generales a una «carambola» para «volver a bloquear la gobernabilidad» con el histórico «no es no» que ya vivió Mariano Rajoy en 2016. Por eso, el líder de los populares pidió el voto para su partido para «romper los bloques que ha construido el sanchismo». «Digo que no vuelvan a hacer el 'no es no', vamos a votar por el 'sí es sí' y que no vuelvan a bloquear España como se la bloquearon al presidente Rajoy. Lo intentaron dos veces hasta que lo echaron», señaló.