Feijóo acepta un cara a cara con Sánchez en campaña

Al menos un cara a cara con Pedro Sánchez y en campaña. Ese es el compromiso que ha adquirido este martes Alberto Núñez Feijóo después rechazar la oferta del presidente de Gobierno de debatir todos los lunes durante las próximas semanas hasta el 23 de julio. «No tengo ningún problema en tener un cara a cara», ha asegurado el líder del PP, que ha ha reclamado que sean los equipos de campaña «que decidan cuál es el formato, y cuántos, cuáles y dónde». Además de reprochar a su rival su imposición. «Los debates se negocian, no se obligan», ha aseverado en una entrevista en Onda Cero.

Feijóo enmarca el ofrecimiento de celebrar seis debates en la dificultad que tiene el jefe del Ejecutivo en hacer una campaña al uso, con mítines y actos a pie de calle y en su incapacidad de «movilizar a su partido» tras el golpe recibido el 28-M. «Pero no es mi problema», se ha escudado el dirigente gallego, para quien Sánchez no tiene «ninguna legitimidad» para imponer un cara a cara cuando no ha querido debatir durante estos meses los asuntos de Estado con la oposición.

A 47 días de que se abran las urnas, el presidente del PP ha retado a Sánchez a no intentar una investidura si no logra ser la lista más votada. «Yo no gobernaré si no gano las elecciones», ha asegurado sobre un compromiso que ha defendido ya en estos últimos meses. También, ha reiterado que se siente «capaz» de conseguir una mayoría suficiente para gobernar en solitario sin las ataduras de Vox. «Si no gano -ha insistido-, no merezco ser presidente del Gobierno».

Suprimir ministerios

El líder gallego ha avanzado también la reestructuración del Consejo de Ministros que hará si llega a la Moncloa. Suprimir los ministerios de Igualdad y Consumo para meterlos dentro de otras carteras o volver a unificar Seguridad Social y Trabajo en uno solo. «Habrá cinco o seis ministerios que sobren», ha dicho tras mostrarse muy crítico con el Gobierno «elefantásico» que ha hecho Sánchez. «En mi época -ha recordado- algunos ministerios de hoy eran subdirecciones generales».

Feijóo ha reiterado su intención de derogar directamente algunas de las leyes que ha alumbrado el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, como la la ley trans o la ley de memoria para volver, eso sí, a la de José Luis Rodríguez Zapatero, mientras que hará «ajustes» en la relativa a la eutanasia y en la reforma laboral en aquellas cuestiones que van en contra de «la competitividad de los trabajadores y de las empresas».

Cambios, que, en cualquier caso, «serán dialogados, comentados y si es posible, pactados». «Si llego a la conclusión de que para mi país es bueno hacer esto y no consigo el pacto, gobernar es indelegable y, por tanto, no me voy a comprometer a hacer únicamente lo que me digan los agentes sociales. Pero no haré nada -ha remarcado- sin consultar negociar con los agentes sociales».También revertirá la supresión del delito de sedición y volverá a agravar el de malversación.