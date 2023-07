«Las encuestas son difíciles de intuir, pero lo que está claro es que Vox no engaña a nadie»

Alberto Rodríguez afronta este nuevo paso por las urnas con mucho optimismo en poder renovar su escaño en el Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas. Ha sido en esta última legislatura portavoz de Consumo y vocal de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso. Fue recientemente el candidato de Vox a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria y logró su acta como concejal. Abogado de formación, es licenciado en Derecho y diplomado en Magisterio de Educación Infantil. Ha sido letrado del Tribunal de la Rota y de los tribunales eclesiásticos de España.

–¿Cómo afronta esta nueva cita con las urnas?

–Con la máxima ilusión. Aunque Pedro Sánchez piense que la fecha que ha elegido va a conllevar la abstención de la clase media y de los pocos que quedan que todavía se puedan pagar unas vacaciones, y que son personas libres, y que solo se quedarán para votar aquellos que dependen de sus ayudas y de las migajas que este tipo de gobierno de corte bolivariano de la mano de Podemos, hay que destacar que Vox desde el Congreso de los Diputados ha intentado frenar el avance de este gobierno insistentemente con nuestras dos mociones de censura y con unos recursos de inconstitucionalidad que ponían de manifiesto que tenemos un gobierno que no respeta los derechos y libertades fundamentales de los españoles, imponiendo un estado de excepción encubierto y esa declaración de inconstitucionalidad en cualquier de nuestro entorno europeo habría costado la dimisión inmediata de todo el gobierno en pleno y aquí no tuvo consecuencias. Pero tampoco es sorprendente, porque ha pasado lo mismo con la ley del solo sí es sí, que pretendía defender a las mujeres respecto a los agresores sexuales y, sin embargo, ha tenido el efecto contrario, ya que ha excarcelado y ha reducido las penas de esos agresores sexuales y pederastas. Eso tendría que haber costado la dimisión de la Ministra de Igualdad y la disolución de todo el ministerio y lejos de tener que pagar este precio les ha salido gratis a los responsables de tamaña fechoría.

–¿Cómo va a quedar el panorama político a partir del 23J?

–Todavía no tengo una bola de cristal, pero estoy seguro que el papel que juegue Vox será determinante allá donde nos pongan los españoles. Hemos sido el partido que más ha crecido en las pasadas elecciones locales, no solo en Canarias sino en toda España.multiplicado por más de tres el número de concejales y eso nos ha dado entrada en el ámbito de los parlamentos autonómicos, con sendos pactos de gobierno que estoy seguro que tanto los votantes del Partido Popular como los de Vox esperan que tenga los mismos beneficios para los ciudadanos como los de Castilla y León.

–¿Cuál será el papel de Canarias en el Congreso de los Diputados a partir de este próximo domingo?

–Todo dependerá de lo que elijan los españoles. Lo que sí está claro es que para que a los canarios le vaya bien, a España le tiene que ir bien. Canarias, con Ceuta y Melilla, es uno de los territorios más próximos a la frontera sur y ahí tenemos al reino de Marruecos. Un gobierno español débil y que continuamente no responde a las afrentas del reino de Marruecos demuestra debilidad, y eso siempre ha sido aprovechado por parte de Marruecos de manera muy inteligente. A Canarias lo mejor que le puede pasar es que haya un gobierno de la nación fuerte y que se haga respetar a nivel internacional, y que defienda los intereses y la integridad territorial ante los vecinos que la amenazan continuamente. Todos hemos visto esas imágenes de la vergüenza, de cómo un gendarme marroquí abría la valla para colapsar la ciudad de Ceuta de menores marroquíes, sino también y al margen de Marruecos vemos el giro en la política de Sánchez respecto al Sáhara, algo que ha enfurecido a Argelia con consecuencias gravísimas en un contexto de guerra en Ucrania y de dificultad para acceder al gas ruso y a la oferta de gas a nivel internacional, y lo hemos pagado todos los españoles con el encarecimiento de la energía y de materias primas y de lo más básico, los alimentos. Cualquier español ha sufrido las consecuencias de un crecimiento acelerado en lo más elemental, en los alimentos, transporte, vivienda, etc. Esto ha tenido un efecto multiplicador y estamos ante una inflación insoportable. Parece que el gobierno lo único que hace es vivir en una realidad paralela, que supongo que es el síndrome de la Moncloa, lo propio de aquellos que viajan en Falcon y se mueven en coche oficial, y no se dan cuenta de lo difícil que se está volviendo la vida para los españoles.

«Vox no es un partido machista, ni racista, ni xenófobo y no tiene nada que ver con el odio. Son los partidos de izquierdas los que necesitan representar una realidad de enfrentamiento»

–¿Por qué no tendrán representación en la provincia de Santa Cruz de Tenerife? ¿Qué ha sucedido?

–Porque parece que han renunciado cuatro personas de la lista y lo hicieron en el último momento impidiendo que se pudiese subsanar. Hemos hecho todo lo posible para que los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife pudiesen votar una papeleta de Vox, que es evidente que así se notó en las pasadas elecciones que fueron muchos miles los que lo hicieron y tenían nuevamente esa intención para colocar a uno o dos diputados en esa provincia, pero esta vez no ha sido posible. Lo que sí asumimos desde la provincia de Las Palmas es el reto de compensar ese ataque al derecho de participación política que hemos sufrido.

–¿Vox es un partido machista?

–En absoluto. No es un partido machista, no es un partido racista, no es un partido xenófobo, no tiene nada que ver con el odio. Eso es lo propio de la dialéctica marxista y son los partidos de izquierda, tanto los comunistas como los socialistas, los que necesitan representar una realidad de enfrentamiento y odio entre ciudadanos. Vox precisamente está integrado por muchas mujeres y hombres, y en este partido no se le pregunta a nadie por su orientación sexual y a nadie se le pregunta o se le discrimina, ni positiva ni negativamente, por su sexo, su raza o su religión. Y eso es lo que nosotros defendemos y proponemos, en contra de lo que desde la izquierda se propone, y que el Partido Popular también ha asumido como propio, que es la discriminación positiva de unos colectivos sociales que al final representan la discriminación negativa de la inmensa mayoría social.

–Antes comentó que no tenía ninguna bola de cristal, ¿pero cuál es su pronóstico electoral para este domingo? ¿Cuántos diputados logrará Vox por la provincia de Las Palmas? ¿Uno, dos, tres?

–Las encuestas como siempre son difíciles de intuir. Nosotros nunca hemos dejado de hacer nada por una buena o mala expectativa. Siempre ponemos toda la carne en el asador y será lo que decidan los habitantes de la provincia de Las Palmas, igual que en el Senado los que decidan en las distintas circunscripciones insulares de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Lo que sí puedo asegurar es que si confían en nosotros, como se ha podido ver en el Congreso de los Diputados, estarán muy satisfechos de la labor y se sentirán representados. Esas ideas y valores porque nosotros no engañamos a nadie. Hemos visto cómo el presidente Sánchez ha querido jugar con las palabras y ahora a la mentira la llama cambio de opinión, y nosotros recordamos que Vox no nace durante un gobierno socialista. Vox nace durante un gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy en el que mintió a los electores, al igual que ahora ha hecho Sánchez. En su día, Rajoy engañó a sus electores cuando les había prometido la derogación de leyes que enfrentan a los españoles, como la de violencia de género, memoria histórica y la criminal ley del aborto. Esas promesas incumplidas, esas mentiras de Rajoy, son las que justificaron el nacimiento de Vox. Vamos a hacerle una propuesta a los españoles, que es la misma de 2014. Nosotros no engañamos a nadie y cada vez más españoles son los que están convencidos de quiénes son los que más contribuyen al bien común y al interés general.