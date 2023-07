«No tengo dudas de que Canarias va a sufrir si gobierna la derecha»

- Es la primera vez que la lista del PSOE por Las Palmas no la encabeza una persona de Gran Canaria, donde está el 80% del electorado. ¿No es una apuesta muy arriesgada?

- El partido tomó la decisión de que una isla no capitalina encabezara la candidatura provincial. Lo asumo como un reto, una extraordinaria responsabilidad. Esta decisión tuvo dos fases: la primera es la propuesta del secretario general federal de que Ángel Víctor Torres encabezara la lista. Pero fruto de una reflexión compartida, y del compromiso con Canarias después de haber ganado las elecciones de manera incontestable, entendió que debía quedarse liderando el proyecto socialista en el Parlamento regional. Y la segunda fase es la propuesta que me hacen para que encabezara yo la candidatura por Las Palmas. Lo afronto con muchas ganas y con la misma visión de la política, desde la responsabilidad y un alto componente de sacrificio.

- Su candidatura tiene además el handicap de que el número dos, a pesar de ser 'repetidor', es un perfecto desconocido

- El PSOE es un proyecto colectivo, un partido que ha transformado este país, el que más ha gobernado, el que más se parece a este país y que representa a la inmensa mayoría de la sociedad española. Por tanto, quienes formamos la lista electoral en cualquier provincia somos la herramienta del Partido Socialista para multiplicar el esfuerzo y explicar los logros del Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Debemos ser claros y exponer lo que representa el PSOE para el país y para Canarias, y explicar las recetas que defiende el PP cuando ha gobernado y las nuestras.

- ¿Cuáles son esas recetas?

- Las políticas que defiende el PP ya las vivimos en la crisis financiera que se inició en 2008: aplicó la receta de la desigualdad, del abaratamiento del despido, de la reforma laboral que suspendió los convenios colectivos, congelar el salario mínimo, desahucios... Por el contrario, cuando gobierna el PSOE, y recientemente hemos tenido una crisis tanto sanitaria como económica, la receta de Pedro Sánchez fue la protección a las familias y a los trabajadores, impedir desahucios, proteger el tejido económico y social en toda España y de manera particular de Canarias. Sabemos lo que hace el PP, que es gobernar para los de siempre, mientras que el PSOE protege a la mayoría en los momentos más complicados, y legisla a favor de seguir avanzando en derechos individuales y colectivos y en las libertades. El PP -tanto si gobierna solo o con la extrema derecha- tiene la obsesión de derogar el sanchismo, y eso supone derogar las pensiones y que vuelva el fantasma de las pensiones privadas, derogar la eutanasia, la congelación del salario mínimo, retroceder en leyes de libertad sexual o negar la violencia criminal machista. Nos estamos jugando muchísimo, sobre todo las mujeres de este país.

Las frases Receta de Gobierno «La receta del PSOE es proteger a la mayoría, sobre todo en los momentos complicados, y legislar para avanzar en derechos y libertades»

Voto nacionalista «Los nacionalistas justifican su incapacidad de gestión responsabilizando a los otros de lo que nunca han podido o sabido hacer»

Violencia machista «En estas elecciones generales nos estamos jugando muchísimo, sobre todo las mujeres de este país»

- Pedro Sánchez, el sanchismo, es el gran activo del PSOE pero también el gran lastre para su organización

- Cada vez que gobierna el PSOE se personalizan los ataques: se habló de felipismo, zapaterismo y ahora sanchismo. Lo hacen los medios de derechas y el PP. Jamás imaginé una campaña tan agresiva, tan violenta, que utiliza la descalificación, el insulto, la mentira y el bulo para intentar desprestigiar o influir en el electorado sobre la imagen del presidente de España. Quien utiliza esos métodos es aquel que no tiene argumentos. No hay ningún dato que pueda contestar la gestión del Gobierno sobre la situación en que se encuentra España: récord de afiliación a la Seguridad Social, récord en creación de empleo, récord en crecimiento económico comparado con la Unión Europea e igualmente el país que menos inflación tiene en Europa. España avanza, crea empleo digno con la reforma laboral que tanto cuestionó la derecha y que ahora, contradiciéndose, dice que no era tan mala.

- Dice que el PSOE es el partido que más se parece a España, pero a la vista de los resultados autonómicos, también la derecha y la ultraderecha se parecen

- No tengo ninguna duda de que el PSOE es el partido que más se parece a España porque legislamos para todos, no dejamos a nadie atrás en ninguna iniciativa. En cambio, para el PP no hay nada que tenga que ver con la libertad de las mujeres que no hayan recurrido. Lo que ha pasado durante este tiempo es que nos hemos dedicado a gobernar, a gestionar situaciones impensables y tremendamente difíciles, como la pandemia o un cero económico y una crisis sin precedentes. Y nadie pudo imaginarse que después de solventar esa situación -con un escudo social sin precedentes como fueron los Ertes y la protección al tejido social y económico-, nos tuviéramos que enfrentar a una guerra que provocara una inflación gravísima. Es decir, que mientras nosotros gobernábamos a favor de la protección de la mayoría de este país, el PP -esos que se llaman patriotas- se iba a Bruselas para que no llegaran los recursos demandados por el presidente Sánchez para la recuperación. Eso es gravísimo. Mientras gobernábamos, ellos mentían, utilizaron el bulo y la descalificación como argumento político.

- ¿Cree que una comunidad como Canarias, que requiere respuestas específicas, lo puede pasar peor con un pacto nacional de la derecha y la ultraderecha, que está en contra de las autonomías?

- No tengo ninguna duda de que eso será así, y choca con la comodidad de un partido nacionalista de derechas, como CC, cuyo socio preferente ha sido el PP. El Partido Popular gobierna desde la centralidad, nunca ha respetado el REF ni el Estatuto de Autonomía, ni las decisiones que se adoptan en Canarias. Su manera de gobernar es jerárquica, pero sin responder ni respetar a las instituciones canarias. Como muestra, ahí están las prospecciones petrolíferas, que se aprobaron de manera unilateral en contra de todas las administraciones de la comunidad autónoma sin excepción, o el convenio de carreteras. ¿Podría un Gobierno de derechas haber otorgado las competencias de Costas? Nunca. Lo hizo un Gobierno del PSOE.

- ¿Si gobierna el PSOE en Madrid, y con un pacto de centro derecha en Canarias, cree que se repetirá una legislatura bronca, como la que ocurrió en esa etapa de Rajoy que cita?

- Si gobierna la derecha, Canarias va a sufrir mucho, de eso no tengo ninguna duda. En las islas hemos tenido la máxima protección y financiación de su historia -en infraestructuras, carreteras, sanidad, dependencia, educación, innovación, sostenibilidad, turismo...-, jamás se ha invertido tanto como con este Gobierno socialista. Estoy convencida de que un Gobierno presidido por Pedro Sánchez será bueno para Canarias porque además hay gestos, señales... es el presidente que más ha visitado Canarias, conoce nuestras singularidades, y ha dado respuestas concretas a problemas específicos. Eso es relevante.

- A pesar de todas esas visitas, la última dos días después de una tragedia en el mar, nunca ha tenido una palabra sobre inmigración. La sensación, incluso en el Gobierno, es que se ha dejado sola a Canarias. ¿La implicación del Estado ha sido la adecuada?

- El Gobierno de España ha hecho todo lo que estaba en su mano. Vivimos un momento de repunte migratorio como ya se vivió en 2006 porque somos frontera. Además de los mensajes xenófobos y racistas de la derecha -y de la derecha de la derecha-, que no engañen: la inmigración siempre ha existido y vive momentos cíclicos.

- El problema es como se atiende, ya sea cíclico o continuado

- Nunca como lo ha hecho la derecha en Canarias. En la crisis del 2006 se creó una red de atención que en estos últimos años no tuvimos. La gestión y derivación está funcionando bien, aunque indudablemente ha habido momentos muy difíciles que se agudizaron con la crisis sanitaria. Pero es preciso decir que la derecha miente, no van a acabar con la inmigración porque no se le pueden poner barreras al mundo. Este Gobierno ha hecho planes de cooperación en países de origen y protección a las personas que llegan para proceder a las derivaciones. Sin duda se desbordó la situación durante la pandemia, pero igual que se desbordó todo.

- Los dos partidos referentes del nacionalismo canario acuden divididos al 23J. ¿Eso les beneficia?

- El PSOE es un partido querido por la sociedad canaria que sabe de su rigor, de su gestión y compromiso, que da voz a quien más lo necesita... Por eso, estoy convencida de que lo que hagan los partidos nacionalistas no nos afecta en absoluto.

- Tanto CC como NC consideran que su voto es decisivo para conseguir mejoras para las islas porque los diputados de los partidos nacionales se quedan 'mudos' en Madrid. ¿Se reconoce?

- Llevo escuchando ese mensaje desde que tengo conciencia política, un mensaje que lo único que pretende es justificar su incapacidad de gestión reponsabilizando a otros de lo que nunca han podido o sabido hacer. Para el nacionalista, la culpa siempre es de alguien, nunca es propia. Hablan del Estatuto y las competencias, pero como no saben gestionarlas, responsabilizan a Madrid, o cuando ese discurso se agota, a Europa, nunca a ellos mismo. Nadie ha representado mejor los intereses de Canarias que Ángel Víctor Torres, que Pedro Sánchez, y que los diputados socialistas.

- ¿Fue un error de Torres rechazar la candidatura al Congreso?

- En absoluto. Fue una decisión acertada y coherente porque ganó las elecciones de forma clara. La sociedad canaria va a seguir sintiéndose protegida y cuidada desde la gestión de la oposición para no dar pasos atrás en los avances conseguidos por el Gobierno progresista.