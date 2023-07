Correos asegura que hoy repartirá el 100% de la documentación electoral a los solicitantes

Correos asegura que este martes, 24 horas antes del plazo legal para acabar el reparto, habrá entregado el 100% de la documentación electoral a los 2.622.808 personas que han solicitado el voto postal para los comicios del próximo domingo.

El ente público, en un comunicado distribuido en la mañana de hoy, insistió en que también el ritmo de recogida de 'pack electorales' en las oficinas de postales avanza de manera considerable. Después de que el lunes se desatara cierta controversia cuando Correos anunció que 450.607 de esos 'pack electorales' (la quinta parte de las solicitudes) se encontraban de vuelta en las oficinas postales tras no poder localizar en sus domicilios a los peticionarios (después las dos correspondientes visitas del cartero), el ente público reveló hoy que solo el lunes, desde las 19 horas hasta el cierre de las oficinas a las 22:00 horas, se recogieron más de 50.000 esas documentaciones electorales.

Los ciudadanos, que tienen en sus buzones los correspondientes avisos, tienen hasta el 20 de julio para acudir a las oficinas a recoger su sobre y allí mismo ejercer su derecho.

Si esas cerca de 400.000 personas que han sido notificadas pero que no ha recogido todavía su documentación no acuden antes de la última hora del jueves a la oficina postal en la que solicitaron que se le enviara el 'pack electoral' para recoger la documentación y depositar sus papeletas al Congreso y al Senado, en ningún caso podrán votar en sus colegios electorales el domingo aunque hayan recibido las tarjetas censales. Y ello porque las juntas electorales ya están enviado los listados a las mesas con las personas que han solicitado el voto postal y que, por tanto, no pueden introducir votos en las urnas.

14.000 trabajadores el 23-J

Para la jornada electoral del 23 de julio, Correos tiene encomendada la misión de entregar los votos cursados por correo en las mesas electorales. Para ello, el ente establecerá un despliegue logístico especial, integrado por más de 14.000 profesionales, entre personal de reparto, oficinas y centros de tratamiento, y «movilizará todos los vehículos de su flota que sean necesarios para el correcto desarrollo de su misión», según anunció la compañía este martes.

Cuando se abran los locales electorales, un primer equipo de personal de la empresa postal pública entregará los votos en custodia en las 60.314 mesas electorales distribuidas en los 22.562 locales electorales de los 8.131 municipios de España. Otro grupo de empleados y empleadas hará llegar a las mesas electorales aquellos votos postales que pudieran recibirse durante el transcurso de la jornada. Por último, otro equipo recogerá el denominado «tercer sobre», con el resultado final del escrutinio, de las mesas electorales de todos y cada uno de los colegios electorales del país.

En el comunicado de este martes, la dirección de Correos agradeció la «profesionalidad y extraordinario esfuerzo que está realizando su plantilla para garantizar que todos los ciudadanos y ciudadanas que lo deseen puedan ejercer su derecho al voto por correo».

Las horas extraordinarias, que ya estaban presupuestadas, se abonarán en la nómina de agosto, según confirmó el ente, que anunció que, además, se «han dado las instrucciones pertinentes para flexibilizar al máximo el disfrute del descanso de todos los profesionales implicados en el proceso de voto, que están haciendo posible que Correos esté al nivel que la ciudadanía demanda como empresa pública».