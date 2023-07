«Canarias se juega estar o no estar en Madrid, ser comprendida y atendida»

En la Comunidad Autónoma de Canarias, marcada por la insularidad y la lejanía de la Península, la vida es diferente. Y está condicionada por el sobrecoste que eso supone. Por María Fernández, abogada, diputada nacional y cabeza de lista de CC por la provincia de Las Palmas, remarca una y otra vez que esas diferencias requieren «unas herramientas adaptadas» a la realidad canaria. En forma de financiación, pero también a través de leyes. Fernández está convencida de que CC es el único partido que tiene a Canarias como eje de todas sus políticas, por lo que reclama el voto útil, ante Madrid, en favor de Coalición Canaria.

–Gobierne quien gobierne en La Moncloa, Canarias gana con CC, ese es uno de los lemas de su formación. ¿Cómo se explica eso?

–Mirando la historia, y viendo cómo cuando los votos de CC son determinantes para sacar presupuestos, leyes, Canarias gana. Porque no es una cuestión de entendimiento, de sensibilidad, de humanidad o de sentido común. Si nosotros no tenemos la fuerza para doblegar a los partidos estatalistas, a que respeten la agenda canaria, a que respeten nuestras herramientas, nuestro fuero, Canarias desaparece.Y eso se puede comprobar a lo largo de la historia, que solo cuando Coalición Canaria fue determinante y pudo hacer fuerza, Canarias consiguió todos los recursos necesarios, no para ser mejor que nadie, sino para simplemente equipararnos al resto.

–Ha repetido en un sinfín de ocasiones que Canarias es diferente y que desde Madrid no lo ven. ¿Cuáles son esas diferencias?

–Canarias es el territorio más singular de toda España, y la historia nos respalda. Pero la singularidad histórica impacta en cómo se organiza la educación, la sanidad, los transportes, las mercancías, en cómo nos llegan al cosas al supermercado, cómo el sector primario o una empresa crece y se desarrolla y se crea empleo... Nuestra realidad nos impacta desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y cuando tratas igual a los que son diferentes, estás siendo muy injusto. Y todo esto no es una debilidad. Cuando España nos da herramientas que no nos sirven, lo convierten en una debilidad. Canarias es toda una potencialidad. Y si nos dieran herramientas adaptadas a nuestra especial singularidad seríamos no solo el territorio más especial de España, sino una gran potencialidad de España por nuestra situación geográfica, nuestro clima, nuestro entorno, nuestra gente. Canarias crecería muchísimo más.

–¿Pero cuáles son esas herramientas? ¿Habla solo de inversión económica?

–Hablo también de adaptar las normativas. Cuestiones que pueden parecer baladíes desde el Estado español como la ley de derecho laboral, en la que empresarios y patronal estaban de acuerdo en que era una buena ley, permitía despedir a una persona que no se quisiera mudar por un empleo dentro de una provincia, sin comprender que nuestra provincia son islas. Y no se puede despedir sin indemnización a una persona que se le pidiera mudarse de Gran Canaria a Fuerteventura. Y es que lo importante no es tanto una investidura, un presidente, lo importante son las 30, 60 votaciones semanales que se hacen en el Congreso y que si no hay una voz canaria que diga eh, esto que puede parecer una tontería es un universo para los que vivimos en Canarias, necesitamos que se cambie. Para que todo se multiplique por ocho, la sanidad, la educación. Y eso no son solo recursos, son normativas, son herramientas, y por supuesto compensaciones.Por lejanía y por insularidad. Canarias no está subvencionada. Pero tiene que ser compensada para que un bote de leche cueste lo mismo en Cádiz que en Fuerteventura.

–¿Se castiga todavía a las islas?

–Tristemente sí, y nos entiende mejor Europa que España. Y en estos últimos cuatro años, desgraciadamente, se nos había vendido que teniendo el mismo color político en las instituciones iba a ser un gran avance. Y la realidad es que Canarias ha perdido influencia en Europa, en España, y lo estamos viendo con situaciones tan dramáticas como la inmigración. Está muriendo gente en nuestras costas, se está perdiendo gente en el mar que el propio Estado español tenía localizado en el mar. Se han perdido vidas humanas. Qué tragedia mayor puede haber que convertir nuestros mares en cementerio para que nos hagan caso. Y aún así tenemos oír que digan que su ruta es la mediterránea; o tenemos una vicepresidenta Calviño que le respondía a Fernando Clavijo en el Senado que tenían que impedir que llegaran a Europa; Canarias es Europa, tan europea como Berlín, París o Madrid. Y no se nos puede dejar solos. La inmigración va a seguir existiendo, y es un drama humanitario. Y los que lo convierten en un problema son los partidos estatalistas que ignoran a Canarias, que perjudican a Canarias por ser islas, que nos condenan a ser el sur del sur sin herramientas. Y esto es un ejemplo entre muchos de la poca sensibilidad y del poco entendimiento que hay de una realidad que no va a cambiar; y si no nos ayudan, no vamos a poder continuar así.

–Con una campaña polarizada entre bloques de derecha e izquierda. ¿Cuál es la mejor alternativa para CC?

–El voto corrector es Coalición Canaria, que corrige esas dos Españas en las que Canarias no está representada y no está en las agendas ni del PP ni del PSOE, más preocupados por quién es el socio de uno y quién el socio del otro. Canarias no está en la agenda. El voto corrector en esa polarización es el voto por Coalición Canaria. Porque a lo largo de la historia hemos demostrado que somos capaces de llegar a acuerdos y entendimientos tanto con el PSOE como con el PP por el bien de Canarias. Y hemos demostrado que somos la sensatez, la centralidad, el sentido común, y que nuestra única ideología es Canarias. Y lo vimos en el debate de los presidentes, Canarias no está en la agenda ni de Feijóo ni de Sánchez. Pero voy más allá, es que no están en su agenda los ciudadanos. En medio está la gente, con sus hipotecas, con la luz, con el agua, con la cesta de la compra que no deja de subir... ¿Y alguien se preocupó de hablar de esos problemas? Problemas que encima en Canarias siempre se multiplican por cuatro, con la cesta de la compra más cara de España porque tenemos mayores dificultades que el resto del territorio español si no nos dan las herramientas. Nadie se preocupó de eso. Y ante la polarización el voto tiene que ser el de Canarias, el de Coalición Canaria.

–Y que en Canarias CC tenga de socio de gobierno al PP, ¿es una ventaja o un condicionante de cara a las generales?

–Nos da igual. Nos da absolutamente igual. No podemos condicionar el futuro de esta tierra a si gobiernan unos o gobiernan otros. ¿Que gobiernan unos y tienen más sensibilidad porque gobiernan aquí? Estupendo. Pero nosotros vamos a ser igual de fieros, de peleones, y vamos a defender Canarias por encima de todo, sea el PSOE, sea el PP. Porque tenemos muy claro que lo que se juega el próximo 23 de julio. No se la juega un partido político, no se la juega Coalición Canarias. CC ya va a gobernar en Canarias y en las principales instituciones del archipiélago. Se la juega Canarias, el futuro de esta tierra, y como somos conscientes de ello y es nuestro único hilo conductor, ideología y empeño, sabemos que tanto unos como otros nos van a tener que escuchar.

–¿Y no concurrir con NC los debilita, o los hace más fuertes?

–Dos no discuten si uno no quiere, y dos no suman si uno n o quiere. CC fue muy generosa a la hora de poner sobre la mesa cuestiones primordiales. Dejamos a un lado los egos; se puso sobre la mesa que ni si quiera lleváramos candidato propio; se hizo lo indecible para poner por delante Canarias. Y prueba de ello es que a día de hoy Coalición Canarias no va sola, sino que ha sumado a muchos partidos que no fueron con nosotros en las municipales. Y ahora vienen con nosotros porque hemos entendido que hay que ser generosos, que hay que sumar por el bien de Canarias. Y si eso hay otros partidos que no lo entienden. Yo me voy a centrar en lo positivo. Hay muchos que así lo entendemos, y con generosidad y valentía nos hemos unido. Y la suma de todos estos partidos que nos hemos unido, si nos vuelven a votar los mismos que nos votaron hace un mes en esta provincia, no sacamos uno, sacamos dos diputados. Y si nos vuelven a votar todos los que nos votaron también en la provincia de al lado hace un mes, Canarias tendría cuatro diputados. Para todos los que dicen que el voto útil es el de los partidos estatalistas, hay que recordarles que el voto útil es el del 75% de descuento, el de las guaguas gratis, el de la lucha porque la gente de Canarias viva en las mismas condiciones que el resto, el que hace un mes dieron; y si nos vuelven a dar los ciudadanos su apoyo, no sacaremos ni uno ni dos, sacaremos cuatro.

–¿Y esos futuribles cuatro diputados tendrán alguna línea roja?

–Nuestra línea roja es Canarias. Para nosotros la agenda canaria es primordial. Y voy a decir una cosa que a lo mejor la gente no es consciente. La investidura del presidente es un día.Pero las votaciones semanales que se hacen en el pleno y en las comisiones, donde Canarias se juega estar, no estar, ser comprendida, ser atendida, tener las herramientas adaptadas, esas votaciones tienen lugar durante cuatro años todas las semanas. Y ahí, nuestra línea roja tiene que ser siempre Canarias. ¿Línea roja? Hemos dicho que no vamos a votar a un gobierno que esté formado por Vox, porque va en contra de todo lo que representamos. Ya no solo en derechos civiles y en avance social, sino de organización del Estado. Esta gente quiere decidir desde Madrid lo que pasa aquí en Canarias, todo lo contrario a CC. Lo que pasa aquí se tiene que decidir aquí; nosotros vivimos aquí, entendemos y nos duele nuestra tierra. A ellos, no. Vox no puede formar parte de un gobierno y no vamos a apoyar una investidura en la que (Vox) forme parte del gobierno. Ahora bien, la investidura es un día, luego quedan cuatro años de lucha.