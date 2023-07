Ayuso alienta que Sánchez tiene hecha ya la investidura con los independentistas

Isabel Díaz Ayuso no tiene ninguna duda de que Pedro Sánchez será «capaz de todo» para continuar en la Moncloa. Es más, cree que su investidura ya está hecha y que tiene un pacto con el fugado Carles Puigdemont, «para vender nuestra nación en dos semanas». Y aunque la presidenta de la Comunidad de Madrid avala que Alberto Núñez Feijóo está «en su legítimo derecho» de buscar alternativas, incluso entre las filas socialistas, por difícil que sea, rechaza un acuerdo con Sánchez porque «con el desastre no se puede pactar».

En su análisis, Ayuso alertó de las intenciones del jefe del Ejecutivo y de su socios que «quieren pervertir el orden constitucional para una república federal plurinacional». Por eso eso les estorba, señaló, la Corona, los símbolos del Estado y Madrid. Frente a esta situación, el Senado, donde el PP tiene una amplísima mayoría absoluta, «va a garantizar los derechos de todos e impedirá que consigan la independencia».

La dirigente autonómica asegura que «hay que dar todas las batallas», reforzando la idea de que el líder del PP debe acudir a la investidura si Felipe VI así se lo propone. «Somos conscientes de que vienen tiempos difíciles pero son tiempos de valores, unidad y patriotismo», remarcó antes de asegurar que «hay que intentarlo». «La única batalla que se pierde –insistió– es la que no se da».

Cierre de filas

Ayuso aprovechó también su intervención en la junta directiva del PP de Madrid para zanjar cualquier tentación dentro de su partido de abrir una grieta entre ella y el líder gallego. Cerró filas de nuevo con Feijóo, como ya hizo el lunes en la reunión con los barones en Génova, apostando por él como el candidato idóneo ante una hipotética repetición electoral. «Tiene que ser el candidato, sería un sinsentido y no escuchar el mandato de las urnas», aseveró. Y dejó claro que cuenta con el «absoluto respaldo» del PP de Madrid y la organización entera.

El lunes Esperanza Aguirre sugirió que el futuro del liderazgo del PP pasa por la presidenta madrileña. «Muy agradecida por su confianza, pero esto no funciona así», respondió. «No puede ser que el jueves estemos con Feijóo apoyándole y el martes tirándole por un puente. No somos así, no somos podemitas», remarcó, antes de revelar que ha recibido estos días mensajes que «no he abierto», pero intuye que le pedían dar un paso adelante. Y ella, lo tiene claro. «Mi sitio es Madrid». Al menos, por el momento.