Abascal dice que su partido «protege mejor» que Sánchez y Macron a los homosexuales

El presidente de Vox, Santiago Abascal, mezcló este sábado la semana de conmemoración del Orgullo, que ha culminadado con marchas reivindicativas en varias ciudades españolas, con los graves incidentes que se están produciendo en Francia tras la muerte de un menor en Nanterre a manos de un gendarme. Lo hizo en un mitín en Barcelona.

En un acto electoral celebrado junto a la playa de la Barceloneta, ante medio millar de personas, Abascal declaró que tiene la sensación de que su partido «protege mejor» a los homosexuales que Pedro Sánchez y Emmanuel Macron, que han dado la bienvenida a una «inmigración ilegal» que roba y mata.

«Se sienten mejor protegidos por nosotros en las calles frente a la inseguridad que genera la inmigración que han traído Sánchez y Macron. En cambio, en Polonia y Hungría a los homosexuales se les respeta porque estos países controlan quién entra. Pero aquí viene una inmigración que degrada a la mujer y que cuelga de una grúa a los homosexuales», señaló Abascal.

El líder de Vox afirmó que muchos homosexuales no necesitan la bandera LGTBI en edificios oficiales, sino la española. «Los homosexuales, muchos de los cuales nos votan, se sienten representados por esa bandera que les acoge», dijo. «Hay muchas personas homosexuales que no se sienten representadas por ningún tipo de 'lobby' y que no piensan que su sexualidad es el centro de su vida», añadió Abascal, que también dedicó un mensaje a Sánchez: «Los españoles están hasta el gorro del mentiroso que ha ocupado la Moncloa».