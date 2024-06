Page sugiere un adelanto electoral para «no eternizar lo inviable», aunque pide antes una reflexión

R. C. Martes, 11 de junio 2024, 00:42 | Actualizado 01:17h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, sugirió este lunes la idea de un posible adelanto electoral para «no eternizar lo inviable», aunque apelando en todo caso a que el PSOE y al resto de partidos hagan antes una reflexión tras los resultados de los recientes comicios europeos. En esos comicios, el PP solo ha sacado dos escaños más que los socialistas (22 frente a 20), aunque en respaldo de votantes ha obtenido cuatro puntos y si se hiciera una hipotética traslación de lo ocurrido a unos comicios de alcance estatal los partidos de la derecha tendrían suficientes apoyos para gobernar.

En cualquier caso, García Page también quiso matizar que no partidario de que se convoquen elecciones «en caliente» ya que, a su juicio, no arreglaría nada «porque están demasiadas espadas en alto». Lo que sí ha defendido es que hay que «buscar una solución realmente válida» y esa no la da ni un ministro ni tampoco un político, sino que se resuelve «en términos electorales», ha manifestado en una entrevista nocturna en la cadena de televisión Trece.

En este sentido, el barón socialista reflexionó que «sería conveniente» no insistir en la vía del «frentismo y del populismo» que está «rompiendo» a la sociedad, con unas diferencias muy marcadas entre derecha e izquierda. Además, ha recalcado que no se ha visto desde el comienzo de la Transición que la mitad de un país esté «tan desproporcionada» con la otra mitad, informa Europa Press. «Esto no conduce a nada y yo creo que habría que trabajar en la otra dirección», apostilló.

Encuestas «hilarantes»

Fue todavía más severo el presidente castellanomanchego al referirse al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) presidido por José Félix Tezanos, pues ha vuelto a fallar en sus encuestas electorales sobrevalorando al PSOE y a Sumar para estos comicios europeos –minusvalorando, por el contrario, a otras formaciones como el PP, aunque casi acertó con Vox y el populista de extrema derecha Alvise Pérez-. A su juicio, hoy día este organismo «hace más daño que otra cosa» y, además, su trabajo provoca «hilaridad en buena parte de la sociedad un poco más formada, más opinante».

A ese respecto, insistió en que con su controvertida gestión el centro encuestador público -adscrito al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que dirige Félix Bolaños- «no está ayudando al Gobierno», sino que está provocando precisamente lo «contrario» porque aunque no sabe «si está al servicio» del Ejecutivo, sí sostiene que «nadie se cree ya los resultados». Según él, «ni el propio Gobierno se creía la encuesta del CIS». «Y cuando las cosas son como parecen, que es lo que está pasando aquí, sinceramente le deja de beneficiar, incluso le perjudica», apostilló.

Por último, el presidente regional y lider de los socialistas en Castilla-La Mancha –que en el pasado ha mantenido algunas discrepancias políticas con Pedro Sánchez, posteriormente matizadas y hoy día en un tono bajo- manifestó que el hecho de que «alguno» quiera convencerse con esas encuestas porque lo necesita para mantener el ánimo, «puede ser, pero es un pobre resultado». «Creo que el CIS, evidentemente, tal y como está es una asignatura pendiente en la normalidad democrática«, aseveró.