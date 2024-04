El PSC ganaría las elecciones en Cataluña y Junts superaría a ERC, según el CIS

El PSC ganará ampliamente las elecciones catalanas del 12 de mayo, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La candidatura de Salvador Illa obtendría hasta 40 diputados en el Parlament, siete más que en los comicios de 2021.

Junts con entre 28 y 30 escaños superaría a ERC, que obtendría 27 o 28. Los de Puigdemont obtienen en la encuesta un porcentaje de voto inferior al de los republicanos, casi dos puntos menos, pero se benefician del sistema electoral catalán en el que las provincias de Girona, Lleida y Tarragona están sobrerrepresentadas en la cámara autonómica en detrimento de Barcelona, la más poblada.

Por detrás de las tres fuerzas mayoritarias se situaría el PP que de los tres diputados logrados hace tres años pasaría ahora a tener 13 o 14. Los populares se verían beneficiados de la debacle de Ciudadanos, que se convertiría, según el CIS, en fuerza extraparlamentaria.

Vox obtendría nueve representantes, dos menos que en 2021, mientras que los comunes se mantendrían en ocho. La gran novedad podría ser la entrada en el Parlament de la fuerza independentista y de ultraderecha Alianza Catalana, que podría obtener hasta dos diputados.

Sin mayoría independentista

De darse estos resultados, el independentismo no alcanzaría la mayoría absoluta que marcan los 68 escaños en el Parlament. Sí lo harían el PSC y Esquerra, que incluso podrían no necesitar pactar con En Comú. La de los socialistas y republicanos sería la única fórmula viable de Gobierno, dado que a Carles Puigdemont no le saldrían las cuentas para ser investido salvo una más que improbable abstención del PSC.