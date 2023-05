UxGC no cumple con las expectativas y no oculta su «decepción»

Unidos por Gran Canaria tenía la ilusión de conseguir calar en la sociedad y que su mensaje de que la isla de Gran Canaria fuese mejor tratada tuviese su recompensa en el número de votos para alcanzar llegar al Parlamento y al resto de instituciones, pero no ha sido así.

«En primer lugar quiero agradecer a los miles de votantes que han depositado la confianza en nosotros, ya que tenemos unos 11 ó 12 concejales en la isla. Está claro que estos resultados no son lo que esperábamos. En el Cabildo hemos contado con el hándicap de no poder tener a nuestro candidato en la campaña y en Gran Canaria se ha votado mucho en clave nacional, con la tremenda subida de Vox que yo no esperaba», añadiendo de inmediato y de forma rotunda que «hemos fracasado en Las Palmas de Gran Canaria».

Sus malos resultados en la capital grancanaria han lastrado el resultado final de Unidos por Gran Canaria a las pocas opciones que existían para que entrar en el Parlamento de Canarias. «Conseguir el 4% del voto era muy difícil para entrar en el Parlamento. Hemos logrado un 2% del voto regional, que hay que valorarlo, con más de 16.000 votos, pero es muy difícil lograr ese objetivo con unos malos resultados en Las Palmas de Gran Canaria», destacó el líder de UxGC.

Reiteró su agradecimiento por el caudal de votos conseguido «y porque tenemos 11 ó 12 concejales en la isla», pero aún en caliente hizo la siguiente reflexión: «No hemos logrado el objetivo y si sale adelante el pacto Coalición Canaria-Partido Popular se iniciará un cambio de rumbo en las islas», añadiendo que este lunes se reunirá el Comité de UxGC para valorar friamente lo sucedido y tomar deciciones.

«No hay que despreciar lo logrado, pero tenemos que hacer un análisis de lo sucedido», añadió Lucas Bravo de Laguna, que una vez más dio la cara, como ha hecho durante toda la campaña electoral.

Unidos por Gran Canaria partía con otras ilusiones, pero anoche pasaron una jornada dura al no lograr los objetivos marcados de antemano.

«Hemos estado cerca en algunas instituciones, pero en caliente no se pueden tomar decisiones. Repito que haremos un análisis». UxGC siguió los resultados electorales en su sede, junto al parque San Telmo de Las Palmas de Gran Canaria.

Lucas Bravo de Laguna, líder y candidato de UxGC al Parlamento de Canarias, también agradeció el trabajo que todos los afiliados y miembros de su partido han efectuado todos estos meses.

El partido insularista se ha llevado un duro revés, en unas elecciones en la que tenían depositadas muchas esperanzas.