Las urnas dejan paso a las negociaciones

Ángel Víctor Torres logra salvar los muebles para el PSOE, que repite como el partido más votado, pero sin garantías de volver a presidir el Gobierno de Canarias. Su resultado acusa levemente el importante retroceso socialista en el conjunto del Estado, pero la aspiración de reeditar el Pacto de las Flores queda truncada por el descenso de Nueva Canarias y el desplome de Unidas Sí Podemos, que imposibilita una alianza como la que ha gobernado canarias los últimos cuatro años.

2 Unidas SíPodemos se queda fuera del Parlamento

La división de la izquierda, fragmentada en varias plataformas y partidos de nueva creación, pasa factura a la alianza progresista liderada por Noemí Santana, que sin solución de continuidad pasa de integrar el Gobierno de Canarias como consejera de Asuntos Sociales a no obtener representación en la Cámara regional. A nivel estatal, el resultado de la formación morada, castigada por la atomización de siglas, puede interpretarse como un aviso a navegantes de cara a las elecciones generales que tendrán lugar dentro de seis meses.

3 Se confirma la desaparición de Ciudadanos

Lo indicaban todos los sondeos y las urnas lo han ratificado: el partido naranja, en línea con los pésimos resultados obtenidos en el conjunto del país, se queda sin representación en Canarias y culmina su defunción como fuerza política tras una progresiva pérdida de apoyos en las últimas citas electorales.

4 Vox irrumpe con fuerza pero no resulta decisivo

Canarias era hasta ahora una de los pocos territorios donde la formación de extrema derecha no tenía representación, pero el 28M ha cambiado la tendencia y Vox irrumpe en el panorama político con fuerza, convirtiéndose en el partido que más crece en votos. Sus cuatro escaños, sin embargo no resultan decisivos para la gobernabilidad de la comunidad autónoma. Algunos partidos, como Coalición Canaria, segunda fuerza en el Parlamento regional, se han comprometido a no pactar en ningún caso con Vox y lo excluyen de cualquier negociación para posibles alianzas.

5 NC desciende y Román Rodríguez no obtiene escaño

Nueva Canarias, actual socio de Gobierno, pierde un escaños y pasa a convertirse en la quinta fuerza del Parlamento de Canarias. El castigo para el partido resulta aún más duro por la circunstancia de que su líder, Román Rodríguez, hasta ahora vicepresidente del Ejecutivo que encabezaba la lista regional, no obtiene los apoyos necesarios para entrar en la Cámara y se queda sin escaño.

6 ASG se mantiene aunque no es llave para gobernar

La Agrupación Socialista Gomera (ASG) repite con tres escaños, el máximo al que podía aspirar, un excelente resultado que confirma la tradicional fortaleza del partido que lidera Casimiro Curbelo, pero que sin embargo esta vez, al contrario de lo que ha sucedido en ocasiones anteriores, no lo convierten en clave para inclinar la balanza de la gobernabilidad de las islas porque no es la única llave posible, aunque llegado el caso sí podría tener un papel para reforzar la estabilidad en función de las alianzas que se perfilen.

7 Baile de posibles pactos para la estabilidad

Los resultados del domingo abren sobre el papel diferentes combinaciones de posibles pactos para formar Gobierno, aunque en este terreno entran muchos factores que no dependen solo de la matemática parlamentaria. Una de las potenciales alianzas es la suma de CC y Partido Popular, que obtendrían mayoría con el diputado de AHI o con los tres de ASG. Otra posibilidad que suma con holgura sin necesidad de terceras fuerzas es la unión de PSOE y CC, la primera y segunda fuerza en número de escaños en el Parlamento, aunque esta combinación no ha sido nunca la primera opción de ninguna de las dos formaciones. Tampoco a los nacionalistas les interesa de entrada una alianza can el PSOE con Torres como presidente pudiendo optar ellos a la Presidencia si logran cuajar una la alianza con el PP. A partir de hoy mismo las negociaciones van a ser intensas y determinantes.