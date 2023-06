Rosario (PP) estaría dispuesta a compartir la Alcaldía de Agaete

Los resultados electorales en los recientes comicios del 28 de mayo siguen siendo eje del día a día en Agaete, donde la ciudadanía está a la espera de saber cuál será su gobierno a partir del próximo sábado 17.

En principio, el pacto BNR-PSOE no se ha materializado, y la el PP, la fuerza mayoritaria, está abierta a hacer concesiones para alcanzar un acuerdo de gobierno.

La alcaldesa en funciones y líder del PP, María del Carmen Rosario, apuntó este lunes que «yo los he llamado a los dos, yo he cumplido por responsabilidad hacia mi pueblo, he sido seria y responsable».

Según Rosario, el PP, con 6 con concejales, «yo le ofrecí la Alcaldía compartida a la candidata del PSOE, consciente de que tengo que ceder» para lograr formar gobierno.

Mientras el PSOE tiene 3 concejales el BNR tiene 4, lo que sumaría la mayoría necesaria.

De ahí que estas dos formaciones estén en conversaciones, aunque el acuerdo que parecía fácil a priori se ha demorado. Según ha trascendido, las dos formaciones políticas se disputan la Alcaldía.

Cabe la posibilidad de que si este acuerdo no fructifica, el PP gobernase en minoría, opción que María del Carmen Rosario ha asegurado en más de una ocasiones que no es descartable. Ahora, este lunes también afirmó a este medio que «estaría dispuesta a gobernar lo tres juntos», PP-PSOE-BNR.

En todo caso, la alcaldesa en funciones entiende «son ellos los que tienen que acelerar».

Mientras, «aquí me tienen para trabajar, esto no es juego», dijo María del Carmen Rosario, en referencia a los cruces de afirmaciones y de comunicados por parte de las otras dos formaciones políticas del municipio de Agaete.

Y es que hace unos días el PSOE de Agaete afirmó que «después del primer y único contacto habido el pasado miércoles (7 de junio) con el BNR-NC, en el que las líneas quedaban abiertas por ambas partes para seguir negociando, la única noticia habida es la reunión de negociación mantenida entre el BNR-NC y el PP, considerada por el PSOE de Agaete como parte de la cultura democrática, en la que todos los partidos políticos establecen contactos».

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Agaete, Candelaria Mendoza, aclaró en una nota que «en la única reunión mantenida con el BNR-NC se les comunicó que antes de firmar ningún pacto, el procedimiento orgánico del PSOE exige que los acuerdos sean refrendados por la Asamblea de Militantes, un paso que no pienso saltarme por mucha táctica de dilación que utilice el BNR-NC en la negociación».

Asu vez, el candidato del BNR, Jesús González, ha asegurado que por su parte el pacto ya estaría firmado hace días.