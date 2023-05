El PSOE acusa a Feijóo de mentir sobre la suspensión de un vuelo que le impidió ir a Tenerife Los socialistas piden al líder de la oposición que aporte «las pruebas necesarias» de que no pudo llegar a un mitin programado en la ciudad canaria por ese motivo, tras comprobar, según aseguran, que no se anuló ningún vuelo programado desde Valencia

Paula De las Heras Madrid Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

«Se ha cancelado el vuelo regular que me llevaba de Valencia a Tenerife y, lamentablemente, no puedo llegar al mitin que teníamos esta tarde. No ir en Falcon tiene estas cosas. Mañana estaré en la isla por la mañana y en Las Palmas a mediodía. Un abrazo al @ppdecanarias«. Con este mensaje en su cuenta de Twitter, y un dardo a Pedro Sánchez, se disculpó a última hora de la tarde del domingo Alberto Núñez Feijóo por su ausencia en el último acto de campaña de la jornada. El PSOE le acusa de mentir.

Los socialistas sostienen que el domingo no se suspendió ningún vuelo en el aeropuerto de Valencia, la ciudad en la que el líder de la oposición protagonizó junto al candidato popular a la comunidad, Carlos Mazón, y la aspirante a la alcaldía, María José Catalá, uno de los mítines más multitudinarios y relevantes para su organización; en la plaza de toros, para sacar músculo. «Para hacer honor a una campaña limpia y transparente, el sr. Feijóo debería explicar por qué hace referencia a un vuelo fantasma que nadie ha podido localizar, aportando las pruebas necesarias que demuestren que ayer se canceló su vuelo a Tenerife y por eso no pudo llegar al mitin», exige la dirección del PSOE en un comunicado emitido esta mañana. En el mismo texto, plantean también si realmente habría habido un acto del PP en la ciudad canaria de haber llegado el presidente del partido. «Utilizar la mentira y el ataque al Gobierno en un mismo tuit demuestra la campaña que está realizando el señor Feijóo al frente del PP: cero propuestas, cero ideas, solo ruido», recriminan.

Temas

Alberto Núñez Feijóo