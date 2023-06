PP y PSOE avanzan en las negociaciones de pacto en Teror y dejan fuera a NC

El alcalde en funciones de Teror, Sergio Nuez (PP), indicó este lunes que avanzan las conversaciones para alcanzar un pacto con el PSOE, su socio de gobierno en el último mandato. Nuez aseguró que espera que el acuerdo se cierre antes del jueves.

Además, apuntó tajante que la única opción que no contempla es un pacto con NC, formación con la que, aseguró, no tiene nada que hablar.

Se da la circunstancia de que la historia se repite. Hace cuatro años NC, que lidera Isabel Guerra, fue la formación más votada del municipio.

Pero quedó fuera del grupo de gobierno local tras materializar PP-PSOE un pacto con alternancia en la Alcaldía que se ha cumplido sin problemas (2019-2023).

Tanto PP como PSOE han tenido diferencias con Guerra, lo que ha llevado a que ni populares ni socialistas (en su día Isabel Guerra perteneció alPSOE) estén dispuesto a mantener ningún tipo de diálogo negociador con la nacionalista.

En 2019 NC obtuvo 6 concejales (2.361 votos); el PSOE (1.905) y el PP (1.899) 5 concejales cada uno; y Podemos (389) un concejal. Ahora, NC sigue siendo la fuerza más votada, con 6 concejales de nuevo y 2.236 votos.

Mientras, el PP suma otros 6 concejales con 2.084; el PSOEse mantiene con 5 concejales y 1.710 votos. Así las cosas, la única posibilidad de pacto que avanza, salvo una gran sorpresa, es entre PP y PSOE, que sumarían los 9 concejales que dan la mayoría absoluta.

Días atrás la líder de NC enTeror reconoció que a pesar de la victoria electoral todo hace indicar que nuevamente se quedará fuera del grupo de gobierno, toda vez que con ella no están negociando.

Además, Isabel Guerra apuntó que no está dispuesta a entregar su acta para facilitar un pacto. «El PP no me quiere ni por justicia», dijo, y ya puestos, «el PSOE tampoco me quiere». En principio lo más lógico sería un pacto NC-PSOE, «pero aquí no hay claves. Es un caso atípico», aseguró Guerra.