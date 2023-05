Morales e Hidalgo defienden un pacto de progreso en el Cabildo grancanario

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, candidato de NC a la reelección y ganador de las elecciones por tercera vez consecutiva, Antonio Morales, esperar cerrar «cuanto antes mejor» un pacto de gobierno con el PSOE para el próximo mandato y confía en que el acuerdo se produzca «más rápido que en 2019».

«Es la primera opción y la que he venido defendiendo cada vez que me han preguntado», señaló este lunes Morales sobre la posibilidad de cogobernar el Cabildo entre NC y PSOE, que suman 16 de los 29 consejeros, durante un tercer mandato, esta vez sin la colaboración de Podemos, que no ha obtenido representación en la nueva corporación.

Morales comentó de nuevo esta intención con el cabeza de lista del PSOE, Augusto Hidalgo, durante la noche electoral, cuando recibió una llamada del líder socialista y alcalde en funciones de la capital insular para felicitarle por su victoria. En esa conversación, indicó, Hidalgo le trasladó su deseo de hacer realidad ese pacto a dos bandas.

Tras los resultados del 28M en el conjunto de Canarias, el candidato que tomará posesión como presidente al resultar el más votado el pasado domingo presiente «que Gran Canaria va a ser un espacio singular en el archipiélago en la protección de las políticas públicas y por eso cuanto antes lo reafirmemos, mejor», declaró al respecto.

Distribución de consejerías

Sobre la distribución de competencias entre NC y PSOE, Morales se limitó a indicar que «tenemos que hablarlo y dialogarlo», subrayando que antes es preciso cerrar un programa de gobierno. En todo caso, comentó que las modificaciones que ha habido en las candidaturas de ambas fuerzas y el hecho de que Podemos no vaya a formar parte del próximo Gobierno insular obligará a un nuevo reparto de áreas en base a los perfiles de los nuevos consejeros.

El presidente del Cabildo también se refirió a la entrada de Vox en la corporación insular, «algo que no predecía ninguna encuesta», destacando que «me reafirma en la peligrosa deriva de la involución política que se vive en España, en Europa y en el mundo» y que, a su juicio, «deriva de la profunda orfandad de los ciudadanos que piden y no obtienen soluciones reales a las instituciones públicas».

Al respecto, vinculó la salida de Podemos del Cabildo y de otras administraciones a que «no se puede defender una cosa en las instituciones y otra en los procesos electorales» y puso como ejemplo Salto de Chira.

Según Morales, «la gente busca desesperadamente oír cantos de sirenas aunque sepan que no son reales y supongan perder derechos y libertades. Pasó en el siglo XX y de ahí nació el nazismo», agregó.

Hidalgo se ofrece a pactar

También el nuevo líder socialista en el Cabildo grancanario, Augusto Hidalgo, ha hecho pública su voluntad de cerrar un pacto de progreso con NC en esta corporación. «Lo voy a intentar como sea», comentó sobre la posibilidad de compartir un Gobierno insular liderado por Antonio Morales a lo largo de los próximos cuatro años.

Para Hidalgo, «los grancanarios han apostado por un gobierno de progreso y debemos asumirlo con responsabilidad» en un contexto de crecimiento de la derecha en el conjunto del Estado y de Canarias.

«Nosotros vamos a intentarlo con toda la responsabilidad y a aportar nuestra experiencia para garantizar que así sea», declaró el candidato del PSOE tras quedarse a las puertas de arrebatar la Presidencia a NC. En concreto, 9.625 votos fue la diferencia que NC le sacó al PSOE el 28M. La lista liderada por Morales consiguió el 24,44% de los votos (90.281) y la encabezada por Hidalgo obtuvo el 21,83% (80.656).

Para Hidalgo los resultados electorales del 28M permiten «que Gran Canaria siga siendo un bastión de progreso los próximos cuatro años», por lo que «esperamos que se conforme ese pacto» y que suponga «un Gobierno estable para la isla» hasta las elecciones de 2027.