NC inicia negociaciones en Santa Lucía con PSOE y La Fortaleza

Sin prisas. Así se han iniciado las conversaciones para la formación del futuro gobierno de Santa Lucía de Tirajana de cara al próximo mandato. Nueva Canarias (NC), el partido más votado, con 9 concejales, dos más que en 2019, ha tomado la iniciativa y ha empezado los contactos con las dos opciones que tiene sobre la mesa y con las que sumaría para alcanzar la mayoría absoluta en el Pleno (13 de 25). Una vía es la del PSOE y otra es la de La Fortaleza. Ambas formaciones mantuvieron los 5 concejales del mandato que ahora acaba.

Por los datos captados por este periódico, la comisión negociadora de los canaristas ya se ha sentado tanto con los socialistas como con los de La Fortaleza, un partido de ámbito local, aunque vinculado a CC. Sin embargo, y pese a que formalmente ha trabado contacto con los dos partidos, la opción del PSOE es la prioritaria, es la que parte con más ventaja.

El alcalde en funciones y cabeza de lista de NC en Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, mantiene un hermetismo absoluto, pero en la misma noche electoral advirtió de que tendría en cuenta la voz de las urnas y que, en ese sentido, no pasaría por alto que el PSOE había sido la segunda fuerza más votada y que, además, es también un partido de izquierdas. A estos alicientes se le suma el pacto en ciernes entre ambas organizaciones en el Cabildo, que no hace sino facilitar el entendimiento.

Unidos por Gran Canaria podría sumarse al pacto

En favor de la opción de La Fortaleza remaría que han sido y siguen siendo socios de gobierno de NC en el municipio durante este mandato y que lo han sido, de hecho, en un clima de estabilidad y hasta de cierta sintonía, pero también es verdad que entre los canaristas se han tomado muy mal la campaña electoral de La Fortaleza. Entienden que fueron agresivos contra García. Esta puerta no estaría cerrada del todo, pero la prioridad es el PSOE.

Y en el caso de que finalmente fructifique una alianza entre canaristas y socialistas, no se descarta que se sume, para apuntalar la mayoría de gobierno, el único edil de Unidos por Gran Canaria, Sergio Vega, ex del PP. NC no olvida su lealtad al pacto cuando el antiguo partido de Vega, el PP, decidió a finales de 2022 dar un portazo y salir del gobierno local en protesta por el llamado congreso del lujo en San Bartolomé. Aquel día el voto de Vega fue decisivo para salvar la aprobación de los presupuestos de 2023.

Precisamente las malas relaciones de Vega con el que fue su partido complican aún más la otra mayoría que podría formarse al margen de NC y que exigiría el concurso de PSOE, La Fortaleza, AV-SLT-PP y Unidos, una opción que suma aritméticamente, pero que parece muy improbable. Sin ir más lejos, de los dos ediles de AV-PP, uno, Manuel Hernández, ya anunció antes de iniciarse la campaña que no tomaría posesión y la ruptura es total con el otro edil, Juan José Ramos.