Feijóo apela a los votantes de Cs y Vox para concentrar su apoyo en el PP

Los populares en sus mítines apelan muchas veces al votante desencantado con el PSOE que han construido o, en palabras de Alberto Núñez Feijóo este domingo en Valencia, a «los votantes socialistas a los que les avergüenza el rumbo de su país y la utilización fraudulenta de su partido». Pero en su mitin en la capital valenciana, el presidente de los populares quiso tentar también a los votantes de Cs y de Vox: «Sé que hay votantes liberales y de centro a los que les ilusionó el proyecto de Cs; sé que hay votantes de Vox que desean gobiernos fuertes y comprometidos», enumeró. A ellos apeló para unir el voto «en torno al PP» para hacer posible el cambio político al que aspira, primero en las elecciones municipales y autonómicas del próximo domingo y, a continuación, en las generales de finales de año.

En varios momentos del encuentro en Valencia para arropar a los candidatos populares a la alcaldía y al gobierno regional, María José Catalá y Carlos Mazón, respectivamente, planeó el deseo de Feijóo de volver a reunir a todo el espacio de la derecha bajo unas mismas siglas, las del Partido Popular: «En este acto hay gente que formaba parte de otros partidos y que entendieron ahora que la mejor ocasión para servir a nuestro país es volver a ir juntos a las elecciones autonómicas y municipales», remarcó. Minutos antes el dirigente popular había dicho: «El voto no es sólo un papel; pensemos en el papel que queremos que tenga nuestro voto. Es necesario unir el voto en torno al PP. Si quieres cambio, vota, y si quieres cambio, concentra el voto en el PP». «Cuando se apuesta por el cambio, no vale apostar por cualquier opción», insistió.

«Más de 12.000 personas»

Alberto Núñez Feijóo se mostraba muy satisfecho con el acto electoral organizado en la emblemática plaza de toros de Valencia que ni PP ni PSOE se atrevieron a pisar en la anterior cita electoral de 2019 por temor a no llenarla ante la fortaleza que entonces mostraban Ciudadanos, a un lado, y Podemos, a otro. El presidente nacional del PP aseguró en su intervención que habían logrado reunir a más de 12.000 personas en ese foro. Y auguró que como el acto les había salido «bien» a los populares, «habrá cambio». Definió el mitin como «el acto que todos los partidos querrían tener y sólo lo tiene el PP». «Igual que un tal Feijóo ganó tras la plaza de toros de Pontevedra, Mazón va a ser presidente tras la plaza de toros de Valencia», vaticinó. «Si sois capaces de volver a llenar la plaza de toros de Valencia, os irá bien», dijo Feijóo que le comentaron algunos de sus predecesores al frente del partido.

El candidato al govern valenciano ya se había encargado de insistir en que la plaza estaba llena de personas de la Comunidad Valenciana, que no habían llegado de ningún otro punto de España. El objetivo del Partido Popular con este acto era dar una imagen de fuerza, sobre todo en el territorio que se considera como termómetro del poderío de PP y PSOE con vistas a las elecciones generales: si se revalida el pacto del Botánic de las izquierdas se lanzaría el mensaje de que es posible repetir la coalición de Moncloa; mientras que si los populares se hacen con la Generalitat Valenciana, sentirían que acarician con la punta de los dedos llegar a la presidencia del Gobierno central. Mazón dijo en su intervención que tras las elecciones del 28-M habrá «un presidente de facto», en referencia a Feijóo, y «un presidente de Falcón», en referencia a Sánchez y el manido argumento del avión oficial.

Además de apelar a los votantes de Ciudadanos y Vox, el jefe de los populares también se refirió a diferentes colectivos para pedirles el voto: a los autónomos, a los vulnerables, a los jóvenes, a las clases medias, a las personas con situación económica acomodada o a los mayores.

Cargó, como viene siendo habitual en todos los mítines y actos electorales, contra los anuncios del presidente del Gobierno: «Si no deseas que tu futuro se decida con frivolidad los sábados y los domingos en los mítines del PSOE, vota». También, contra la ley del 'sólo sí es sí' y sus efectos en forma de revisiones de condena. O por que «este sanchismo no rompa con Bildu», aunque no ahondó más en esta cuestión, que ha resultado divisiva también en sus propias filas.

En clave más local, Feijóo recriminó a Pedro Sánchez, que había visitado el día anterior Valencia, que no se refiriera a «las tres cosas de las que tiene que hablar un presidente del Gobierno en la Comunidad Valenciana»: financiación, agua y Corredor del Mediterráneo. El dirigente popular las mencionó, pero no abundó mucho más en estas tres cuestiones.