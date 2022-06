Yolanda Díaz se abraza a Errejón para construir su frente de izquierda

Yolanda Díaz al fin dio el paso este sábado en Córdoba, en el marco de unas elecciones andaluzas que, a tenor de las encuestas, pintan mal para la izquierda y no auguran puestos de gobierno para su proyecto izquierdista de «frente amplio». La vicepresidenta segunda del Gobierno confirmó lo que era un secreto a voces: que dará un paso adelante y se presentará a las elecciones generales que Pedro Sánchez, mantiene, no se celebrarán hasta finales de 2023. «Si he estado nueve meses junto a la compañera Ione Belarra –la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales– peleando para subir el salario mínimo interprofesional 15 euros, no por nosotros sino por vosotras, estoy dispuesta a dar un paso para ganar España», anunció la vicepresidenta en la ciudad andaluza. Fue un mensaje claro para diferenciarse de sus compañeros de gabinete socialistas, entre a los que nadie se le escapa su enfrentamiento con la también vicepresidenta Nadia Calviño.

La apuesta de Díaz es complicada, porque para sacar adelante su «frente amplio» de izquierda, similar al de países latinoaméricanos como Uruguay en los que esta fórmula ha funcionado de la mano de José Múgica, primero deberá reconstruir el espacio a la izquierda del PSOE. No le resultará fácil. De primeras, su marca electoral, Por Andalucía, acude a estas elecciones separada de Andalucía Adelante, la lista que lidera la exdirigente de Podemos Teresa Rodríguez.

Confesa comunista, Díaz se dio de baja de militancia en Izquierda Unida en 2019 por discrepancias con la dirección que ostenta su compañero en el Consejo de Ministros Alberto Garzón. No cuenta por tanto para su proyecto nacional con un partido que la respalde, por lo que depende de las organizaciones de Podemos, Izquierda Unida y hasta de Más País, la de Errejón.