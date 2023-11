Work In Cholas abre en La Minilla La empresa apuesta por «compartir ideas y trazar alianzas que nos permitan seguir fortaleciendo el ecosistema empresarial canario»

Work in Cholas amplía su presencia en Gran Canaria con el espacio inaugurado este jueves en La Minilla.

La empresa Work in Cholas inauguró hoy un nuevo espacio de trabajo compartido (coworking) en la calle Antonio María Manrique, número 3, en La Minilla (Las Palmas de Gran Canaria). Nacho Rodríguez, fundador y CEO de Work in Cholas, hizo de anfitrión en un evento en el que se reafirmó su apuesta por «compartir ideas y trazar alianzas que nos permitan seguir fortaleciendo el ecosistema empresarial canario». Como señala Work in Cholas en su página web, la empresa es «un punto de encuentro que comparte conocimientos, ganas y entusiasmo por hacer las cosas de manera diferente, porque creemos que juntos podremos convertirnos en el motor del ecosistema tecnológico de Canarias».