Vueling se refuerza en Canarias pero avisa del riesgo para la conectividad del retraso del pago por el 75% La aerolínea, que forma parte del grupo IAG, genera al PIB canario 487 millones y genera casi 6.000 empleos

La directora de Marca de Vueling, Sandra Hors (i) ayer en la presentación del informe. Entre el público, De León.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 2 de octubre 2025, 18:29 Comenta Compartir

Vueling, compañía perteneciente al grupo IAG, presentó ayer los resultados del estudio de impacto socioeconómico en las Islas Canarias, que cuantifica en 487 millones de euros su contribución al PIB canario en 2024 y en 5.978 los empleos generados a partir de su actividad. Estas cifras confirman el papel de Vueling como actor estratégico en el desarrollo socioeconómico y la conectividad del archipiélago canario.

De cara al invierno, Vueling refuerza su compromiso con Canarias al programar para la temporada de invierno 2025 una operativa récord en las islas. La compañía ofertará más de 2 millones de asientos desde y hacia las islas, lo que supone un incremento del 6 % respecto al invierno anterior y 115.000 plazas adicionales. Para este invierno, la red de Vueling desde Canarias incluye 28 rutas domésticas y 4 internacionales.

La compañía se consolida además como la primera aerolínea en el tráfico entre Canarias y la Península y la segunda aerolínea en el flujo entre Canarias y París con 90.000 asientos ofertados.

El análisis, que parte del informe «Vueling: contribución socioeconómica de la compañía aérea en España» realizado por PwC para Vueling, cuantifica el impacto corporativo directo, que recoge el PIB y el empleo generados por la propia actividad de la aerolínea en el territorio, así como el impacto tractor, que contabiliza la riqueza y el empleo derivados del gasto de los viajeros transportados por Vueling.

El acto de presentación ha contado con la participación de Jéssica del Carmen de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias; Sandra Hors, directora de Asuntos Corporativos, Marca y Sostenibilidad de Vueling; y Manuel Vale, director de Red de Vueling, quienes han subrayado tanto la relevancia de estos resultados como la apuesta de la compañía por la conectividad de Canarias y sus residentes.

Según ha destacado Hors, los resultados del estudio «reflejan nuestro firme compromiso con Canarias. Para Vueling, no solo se trata de conectar el archipiélago con el resto de España y Europa, sino de contribuir de manera activa al desarrollo económico y social de las islas, donde hemos transportado a cerca de 40 millones de pasajeros a lo largo de estos años».

Hors se ha referido a los retrasos que están sufriendo las aerolíneas por parte del Estado en el pago del 75% del descuento de residente y ha advertido del «riesgo» que existe para la conectividad. La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, felicitó a la compañía Vueling por su apuesta por Canarias y destacó, durante su intervención, que esta aerolínea «es un socio clave para la conectividad de Canarias».

De León señaló que «Vueling conecta las islas con las principales ciudades españolas y es el primer operador en el tráfico domestico». Además, incidió en que su apuesta por Canarias es indudable».

Vueling inició operaciones en Canarias en 2007, con el despegue de las rutas de Barcelona a Gran Canaria y Tenerife y, desde entonces, extendió su presencia a todo el archipiélago: Lanzarote y Fuerteventura en 2011 y La Palma en 2014. A lo largo de estos años, la aerolínea ha transportado 39,5 millones de pasajeros, vertebrando la conexión de las islas con la Península y con Europa.