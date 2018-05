Vivir sin fobia y volar sin miedo

El miedo a volar llegó sin esperarlo y, como no atiende a razones, me estaba impidiendo hacer una de las cosas que más me gusta en la vida: viajar», indica Pilar Fariña, una de las alumnas de los cursos Volar sin Miedo que imparte Binter con el apoyo de CANARIAS7.

En la actualidad, el miedo a volar continúa siendo un temor muy común en nuestra sociedad, a pesar de los avances tecnológicos y las mejoras en la aviación. Un temor que padece un 30% de los canarios y que se traduce en una simple preocupación por subir al avión, en el mejor de los casos, o en aerofobia, en el peor de ellos.

La psicóloga María Ascensión Vázquez, que participa en la iniciativa de la aerolínea canaria para superar el miedo a volar, señala que las causas de esta fobia pueden ser múltiples: «desde una mala experiencia en un trayecto previo hasta escuchar algo sobre alguna catástrofe aérea, pasando por otros temores como la claustrofobia y dependiendo de componentes psicológicos como el nerviosismo o los trastornos de ansiedad».

Según Vázquez, aunque los miedos sean naturales y los necesitemos para vivir, «el problema surge cuando los asociamos con una idea que no es real, sintiendo, por ejemplo, que el avión es peligroso». La psicóloga explica que este problema se agrava en nuestro territorio, puesto que «tenemos que volar sí o sí debido a nuestra geografía». Gracias al proyecto, más de 1.300 canarios han logrado vencer este miedo irracional desde que la acción se iniciara en 2004, superando el 90% de efectividad en los cursos. Una hazaña que ha sido posible con la labor de los técnicos y profesionales que colaboran en la iniciativa y, sobre todo, gracias al empeño de quienes participan con el fin de dejar en tierra todos los temores antes de volar.