Alerta a los solicitantes del Bono de Alquiler Joven en Canarias: solo quedan unas horas para revisarlo y hay errores La administración advierte de fallos frecuentes en la documentación y pide a los solicitantes revisar sus expedientes antes de las 23.59 horas de este viernes, 17 de octubre

El Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) ha advertido de que se han detectado numerosos errores en las solicitudes presentadas para el Bono Alquiler Joven, una ayuda destinada a facilitar el acceso a la vivienda a personas menores de 35 años. El organismo autonómico insta a los solicitantes a revisar detenidamente su documentación antes de que finalice el plazo de presentación, que concluye este viernes, 17 de octubre, a las 23.59 horas.

Entre las incidencias más frecuentes figuran: La falta de marcación de la casilla de autorización para la consulta de datos tributarios

La ausencia de firma de todos los miembros mayores de 14 años de la unidad de convivencia

La no inclusión del contrato de alquiler

La presentación de la solicitud sin la correspondiente declaración responsable

El Icavi recuerda que una solicitud registrada en plazo, pero incompleta o con errores, podría quedar fuera del proceso de concesión si no se corrige a tiempo. En este sentido, el director del Instituto, Antonio Ortega, ha señalado que «si la documentación no está completa, una vez aportada pasará al último lugar, por lo que es fundamental corregir los fallos hoy mismo o, en su defecto, antes de que se realicen los requerimientos».

Las personas que hayan presentado su solicitud con certificado digital pueden aportar la documentación a través de su área personal en la sede electrónica del Icavi. Quienes lo hayan hecho por otros medios podrán hacerlo mediante un registro electrónico general o de forma presencial en cualquiera de las oficinas de registro de las islas.

Para resolver dudas o recibir asistencia, los interesados pueden contactar con el Instituto Canario de la Vivienda en los teléfonos 922 922 609, 922 747 401 y 922 747 403 (provincia de Santa Cruz de Tenerife), o en los números 928 115 569 y 928 115 891 (provincia de Las Palmas).