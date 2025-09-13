Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:05 Comenta Compartir

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno canario hace balance de los dos primeros años de esta legislatura, marcada por la resolución de la emergencia habitacional, principal problema para los canarios.

–La vivienda ha sido claramente el principal eje de actuación de la legislatura hasta ahora. ¿Cómo valora los avances?

–La vivienda es ahora mismo la principal preocupación de los canarios. Eso la hace el centro de la agenda política del gobierno y la consejería. Creo que se han movilizado más instrumentos y herramientas en estos dos años que en los últimos 20 años y no es una exageración. Hablo de modificaciones legislativas y dos decretos ley que han sido muy importantes. Además, en algunos casos con medidas muy valientes y vanguardistas y pioneras en el ámbito del Estado además de medidas o instrumentos para agilizar la construcción de vivienda pública.

Estamos construyendo actualmente más de 2.000 viviendas públicas en toda Canarias. Han sido dos años de cambio estructural, de sentar las bases para dar respuesta a esta emergencia habitacional que está comprometiendo la posibilidad de construir un proyecto de vida, un hogar a las familias canarias.

–Ha dicho que es un plan ambicioso y realista pero se le ha pedido no generar falsas expectativas. ¿Qué opina al respecto?

-Varias consideraciones. Lo primero es que coincido que no se debe generar falsas expectativas. Hemos escuchado, sobre todo en campaña electoral, promesas de construcción de miles de viviendas por parte de todos los gobiernos, por parte de todos los dirigentes. A mí en estos dos años me han intentado sacar cifras todos los días y he evitado responder porque más que decir cuántas vamos a construir, es hablar de cuántas estamos construyendo y si hacemos una comparativa con los últimos 15 años, se está construyendo como nunca.

Se está haciendo un esfuerzo muy importante, movilizando más de 300 millones de euros en la construcción de viviendas. Además, estamos fomentando la construcción de viviendas protegidas por parte del sector privado y una figura nueva que es la vivienda asequible incentivada.

Avances «Volver a entregar viviendas y ver la cara de las familias es algo que no tiene precio»

–¿Qué diferencia el nuevo plan de vivienda del anterior?

–El plan canario de vivienda actual, que está ahora finalizando, es una continuidad de las políticas de los últimos 20-30 años, a veces con más ganas y presupuesto, a veces con menos, pero siempre con las mismas recetas. Lo que hemos hecho es una revisión de todas las políticas en busca de dar respuesta a sectores que nunca la han tenido y que también tenían dificultades para acceder a la vivienda.

Por eso hemos modificado la ley de vivienda, la ley del suelo y seguimos buscando nuevas herramientas, participando en foros en otros lugares para escuchar otras experiencias, porque estoy convencido de que aunque no se va a resolver en una legislatura, sí estamos dando grandes pasos y prueba de ello es que estamos entregando viviendas, algo que hacía años que no se hacía. Ver lo que significa para las familias se me ponen los pelos de punta, eso no tiene precio.

–¿Cómo se asemeja esta emergencia habitacional con la crisis de 2008?

-La gran diferencia con la crisis inmobiliaria del 2008 y la actual situación es que en aquel momento había mucha oferta y una demanda que no podía pagar. Hoy el problema es que la oferta es muy pequeña y mucha gente que quiere acceder a una vivienda, con lo cual lo que hay que incrementar es la oferta de viviendas y es lo que estamos haciendo.

–¿Podríamos decir que ahora mismo también hay una demanda de gente que tampoco puede permitirse una vivienda?

–Está claro que el desfase entre oferta y demanda incrementa los precios. Hay que hacer un análisis completo y tener en cuenta el crecimiento poblacional y el cambio de modificación de los estándares del hogar. En los últimos 20 años, hay medio millón de habitantes más en Canarias, que unido al cambio de la tipología del hogar, donde antes era normal que habitaran 3-4 personas, ahora, en muchos casos son de 1-2 personas y eso hace que con el mismo número de personas haga falta más viviendas para dar respuesta a la necesidad de hogares.

Cambio de modelo «Han sido dos años de cambios estructurales para que los canarios sigan teniendo un proyecto de vida»

–Los constructores cifran la demanda real en 13.000 viviendas anuales, ¿se puede alcanzar ese nivel?

– Hasta el año 2008, se construían en Canarias hasta 35.000 viviendas al año, una cifra muy importante. Pero hay otro dato que es mucho más esperanzador y es que a partir de la crisis, el registro empezó a ser de 1.000 viviendas anuales. Algo que cambió en 2024 con la aprobación del primer paquete de medidas urgente de este Gobierno alcanzando las 4.400 viviendas aproximadamente. Eso quiere decir que hay un cambio de dinámica. El objetivo es acercarnos a las 10.000 viviendas al año. ¿Es posible? Absolutamente sí.

Hay dos instrumentos que van a acelerar ese mecanismo, uno es la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), para materializar los 2.000 millones que hay en RIC en Canarias en la construcción de viviendas y ponerla en régimen de alquiler. Otro instrumento es la ley que agiliza el proceso de obtención de licencias, otro de los obstáculos que encuentran muchos promotores a la hora de llevar a cabo un edificio, tardando hasta tres años en algunos municipios. Esas dos medidas van a colocarnos próximos, estoy casi seguro, a esas 10.000 viviendas al año.

–Siempre se habla de colaboración público-privada, ¿qué importancia va a tener el sector privado en este nuevo plan?

–Van a tener una importancia destacada. Hemos buscado fórmulas que permitan que la inversión privada pueda llevarnos a dar respuesta a la emergencia habitacional. ¿Y cómo? Construyendo viviendas protegidas pero también con la vivienda asequible incentivada. Canarias es la primera de todo el Estado que aprueba esta fórmula dirigida a las clases medias. Son viviendas en régimen de alquiler también, que durante 10 años van a estar a un precio tasado y que van a permitir que muchas personas puedan acceder a una vivienda en condiciones asequibles y dignas.

Son medidas que el sector está acogiendo pero que no van de 0 a 100, lo digo con total claridad, porque en el año 2008 prácticamente desapareció el sector en Canarias y con ello también los empleos. Por eso, el gran desafío es volver a activar el sector, dejar de pensar en lo que éramos y pensar en lo que podemos ser, un sector que apueste por la construcción industrializada, por la innovación y la estandarización.

Queremos apoyar esa transformación para construir viviendas en el futuro, desde el punto de vista energético mucho más eficientes, sostenibles y cuidadosas con el medio ambiente, pero también que generen puestos de trabajo más cualificados, que requieran de menor esfuerzo físico y apuesten por la innovación.

–¿Qué se puede hacer con las 211.000 viviendas vacías que lsita el INE?

–No renuncio a la idea de que con una buena política parte de esas viviendas que hoy están cerradas sirvan para dar respuesta a la emergencia habitacional, pero lo primero es conocer la realidad y es casi imposible que haya ese número de viviendas vacías que sean habitables. Por eso hemos creado el Observatorio Canario de la Vivienda, porque es necesario un organismo público que aporte datos que respalden las políticas de vivienda y que permitan evaluar su impacto real.

Uno de los objetivos es conocer si las viviendas vacías en Canarias son habitables, qué dificultades tienen o si se están dedicando de forma irregular al alquiler de temporada.Todo con la idea de buscar fórmulas que nos permitan sacarlas al mercado. Una de ellas ya está en marcha e incluye deducciones al IRPF para las viviendas que están cerradas se vuelvan a poner al mercado de alquiler y puedas deducir en tu renta hasta 1.200 euros. ¿Es suficiente eso? No lo sabremos hasta que veamos su efecto.

–¿Entre esas otras medidas está limitar la compra a extranjeros no residentes?

–Hay dos cuestiones que van a ser vitales. Una va a ser la lucha para limitar la adquisición de viviendas por parte de extranjeros no residentes, que en algunas islas adquieren un tercio de las casas y si tenemos un problema de oferta y de demanda, esa demanda añadida, que no reside aquí, pues es evidente que está afectando al mercado. Con lo cual entendemos que hay motivos, sobre todo de sostenibilidad medioambiental, social y económica, que nos permiten librar esta lucha en el marco de la región ultraperiférica y en el marco de la UE.

El otro caballo de batalla es la limitación del alquiler vacacional, que todavía está en trámite en el Parlamento y que reconoce por primera vez que la vivienda vacacional afecta al problema de la vivienda y a la emergencia habitacional. Hay que regularlo sin estar en contra porque al final es una actividad que genera rentas interesantes y democratiza el turismo, haciendo que no solo sea de cadenas hoteleras sino también de la gente, pero no puede darse a costa de que otros no puedan desarrollar su proyecto de vida.

Otro instrumento que va a ser un éxito es la Hipoteca Joven Canaria, porque va a permitir que muchos jóvenes que tienen un trabajo fijo, estable y que hoy están en alquiler porque no pueden adquirir una vivienda, lo tengan ahora más fácil ya que te financia hasta el 95% de la compra reduciendo la cantidad que hay que poner de entrada.

–Fue el propulsor en su primera etapa como consejero del Convenio de Carreteras de Canarias, ¿qué resultados está teniendo?

–No fue sencillo llegar a la firma de ese convenio, pero en aquel momento ya dijimos que iba a ser una revolución vital porque iba a aportar más de 1.200 millones de euros a la inversión pública en Canarias, a la mejora de las infraestructuras y también de la seguridad y el confort en las vías y así ha sido. Hemos podido ejecutar en estos ocho años muchas obras, algunas de ellas ya han finalizado, otras están en plena ejecución, sobre todo aquellas que son de mayor envergadura como las de la carretera de La Aldea o el túnel de Erjos en Tenerife.

Son dos obras que van a mejorar ya no solo el confort de los ciudadanos que pasan por esa vía, sino sobre todo la seguridad. No hay que olvidar que no hace tantos años la gente se jugaba la vida para ir de La Aldea a Agaete. Ahora mismo estamos ultimando la licitación de los 400 millones que quedan de convenio. Eso nos va a obligar a dos cosas, o a una, a dedicarnos a hacer un seguimiento de cada una de las obras para que cumplan los plazos y la otra cuestión es dedicarnos a negociar y a diseñar el nuevo convenio de carretera. Me voy a ver en las mismas en las que me vi hace ya casi una década, negociando un nuevo convenio.

–Hace un tiempo dijo que se licitaría el primer tramo del tren de Gran Canaria en 2027, ¿es posible?

–Todavía estamos a tiempo, es verdad que no depende exclusivamente de nosotros pero hay tiempo. El tren es la única alternativa que existe en las dos islas capitalinas al vehículo privado, la única gran alternativa sostenible. Es cierto que llevamos dos décadas hablando del tren y que hay mucho escepticismo sobre cuándo lo vamos a ver pero hoy sí podemos decir con claridad que estamos más cerca que nunca del tren.

¿Y por qué? Porque por primera vez en todo este tiempo que llevamos hablando del tren el gobierno de España, que es quien ha financiado junto con Europa la red ferroviaria de España, una de las más importantes del mundo, por primera vez el gobierno de España ha reconocido que hay un interés público por parte del propio gobierno en la red ferroviaria canaria. Ese es lo que firmamos la pasada semana. Estamos en derecho a estar en la misma ola que está el resto de Europa.

–Subida de tasas aeroportuarias y polémica con Ryanair. ¿Canarias sigue peleando por una plaza en el Consejo de Administración de Aena?

–Dimos un paso importante con la aprobación del Estatuto de Autonomía, donde se estableció la posibilidad de que la comunidad autónoma participe en la estrategia aeroportuaria y en la política de tasas y en las inversiones en los aeropuertos de Canarias es decir, más claro imposible ¿Cómo debe participar? Pues de forma similar a como lo hacemos en las autoridades portuarias, que son del Estado pero tanto cabildos como ayuntamientos participan. La política de tasas en el ámbito de los aeropuertos de Canarias tiene una incidencia muy relevante en todo lo que tiene que ver con la estrategia aeroportuaria ya que no tenemos otra alternativa para que los residentes canarios puedan ir a la península o Europa, por eso es fundamental que tengamos voz y voto.