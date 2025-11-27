Pobreza energética: un 17% de las familias no puede mantener su casa a una temperatura adecuada

Calentar la casa en invierno o refrescarla en verano sigue siendo un auténtico lujo para buena parte de la población española. Tanto, que más de ... un 17% de las familias españolas no pueden mantener una temperatura adecuada en su hogar, doblando el 9% que de media registran las viviendas en el conjunto de la Unión Europea (UE).

Aunque el porcentaje de familias que viven con ese riesgo de pobreza energética descendió respecto al 20,8% de 2023, España es la primera economía que lidera este ranking, y la cuarta con estas condiciones de toda la región, solo por detrás de Bulgaria (19%), Grecia (19%) y Lituania (18%), según datos del informe 'Housing Europe' publicado este jueves por Eurostat.

El documento coincide con otros análisis recientes que apuntan a que, aunque los indicadores de pobreza energética se han moderado en los últimos años, sigue siendo un problema, y muy grave, para buena parte de la población. Un drama que se ceba especialmente con los hogares vulnerables y, sobre todo, que viven de alquiler. Así lo evidencia el Informe de Indicadores de Pobreza Energética elaborado por la de la Universidad Pontificia Comillas, que apunta a que a pesar del aumento de los ingresos y la disminución del gasto energético en muchos hogares, el 16,5% de los hogares dedicaron más del doble de la mediana nacional a cubrir sus necesidades energéticas. «La pobreza energética en los hogares en alquiler es claramente más acusada en todos los indicadores, pasando por ejemplo en el caso de hogares que declaran no poder mantener una temperatura adecuada en invierno del 17,6% al 30%», apuntan los expertos.

En su informe 'Housing in Europe', la oficina estadística comunitaria demuestra otras realidades que tiene mucho que ver con esta situación. En España, un 14,2% de la población, casi una de cada siete familias, acumula retrasos en el pago de su hipoteca, el alquiler o sus facturas básicas. La cifra vuelve a superar el 9,2% que registra de media l aUE.

Esta situación tiene, a su vez, mucho que ver con el alza de los precios de las viviendas, que sin duda se ha consolidado como uno de los grandes obstáculos frente a la mejora del poder adquisitivo por la subida de las rentas. España es, de hecho, el país donde más subieron los precios de las casas en 2024. En concreto, se encarecieron un 8,5% de media respecto al año anterior, muy por delante de Alemania, Francia o Italia.

La parte positiva es que esa escalada de precios sí beneficia a un país de propietarios. Según los datos de Eurostat, en 2024, el 68 % de la población residente en hogares de la UE era dueña de su casa, mientras que el 32% restante vivía de alquiler. En España, el peso de la propiedad se acerca al 74%. De ahí que España salga mejor en la fotografía final sobre cuánto destina cada ciudadano a la vivienda, con un 16,7% de los ingresos, frente al 19,2% de la media de la UE. En los hogares más vulnerables la cifra sube al 34%, frente a casi el 37% de la región.

Son los que viven de alquiler los que presentan una peor situación. En concreto, cerca de un 30% de los alquilados destina un 40% de sus ingresos a pagar su vivienda, frente al 19,2% de la media europea.