Un informe sitúa a España entre los países europeos con mayor presión inmobiliaria

El documento, elaborado por los servicios de investigación del Consejo Europeo, apunta que los precios de la vivienda han aumentado un 72% en el país en diez años, por encima de la media europea

Olatz Hernández

Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:56

España es uno de los países europeos con mayor presión inmobiliaria. Es la conclusión que se extrae de un informe elaborado por los servicios de ... investigación del Consejo Europeo, que señala que, en la última década, los precios de la vivienda han aumentado en el país por encima de la media europea, un 72%, mientras que la media de los Estados miembros se sitúa en el 60,5%. Con todo, España se sitúa por detrás de otros países que han experimentado mayores incrementos como Portugal (donde el coste de la vivienda ha aumentado un 147%) o Hungría (237%).

