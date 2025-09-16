Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jóvenes se manifiestan por una vivienda digna. Reuters

El Gobierno dejará fuera de las ayudas al alquiler a las comunidades que no apliquen su plan de vivienda

El Ejecutivo prevé triplicar la inverisón en el nuevo plan estatal 2026-2030, donde plantea la movilización de casas vacías para su incorporación al parque público del alquiler

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:31

El Gobierno lanza un órdago a las comunidades autónomas gobernadas por el PP que quieran acceder a las ayudas que incluirá el nuevo plan estatal de vivienda 2026-2030 ... , y que incluyen los 30.000 euros para incentivar el alquiler con derecho a compra de vivienda protegida anunciados este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin más detalles sobre la mesa, la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, confirmó este martes que solo las comunidades que apliquen el plan enfocado a blindar el parque de vivienda pública podrán acceder a los incentivos planteados.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se entrega a la Policía José el del Buque, investigado por presuntos delitos de narcotráfico
  2. 2 Canarias en prealerta: la Aemet mantiene los avisos y desvela el día en que los termómetros llegarán a su máximo
  3. 3 Un operario muere al caer con una excavadora por una ladera en las obras de la carretera Telde%u2013Valsequillo
  4. 4 11 guaguas atacadas en la primera jornada de huelga en el transporte regular de viajeros de Las Palmas
  5. 5 Los médicos canarios confirman la huelga: será indefinida y a partir del 23 de septiembre
  6. 6 Los contenedores no dan para más: reboso de basura en Las Palmas de Gran Canaria
  7. 7 Las Fuerzas Armadas engrasan en Canarias su defensa aérea ante posibles amenazas: «Estamos preparados»
  8. 8 Ultimátum a Sanidad: si no anulan este lunes la convocatoria de los exámenes habrá huelga
  9. 9 La GC-1 se atasca en el primer lunes de normalidad lectiva
  10. 10 La alcaldesa de Ingenio destituye a una edil de Somos PP y suma a CC

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Gobierno dejará fuera de las ayudas al alquiler a las comunidades que no apliquen su plan de vivienda

El Gobierno dejará fuera de las ayudas al alquiler a las comunidades que no apliquen su plan de vivienda