Los jóvenes podrán solicitar el bono de alquiler a partir del lunes Estas ayudas suponen una cuantía de hasta 250 euros al mes para canarios de entre 18 y 35 años y se concederá por un plazo de 24 meses

El Gobierno de Canarias abre el plazo para presentar las solicitudes del Bono de Alquiler Joven, dirigido a personas jóvenes de entre 18 y 35 años, con el objetivo de ayudarles a hacer frente al pago del alquiler de su vivienda y facilitar su emancipación, con un importe que puede alcanzar hasta los 250 euros.

Esta ayuda se concederá por un plazo de 24 meses y se podrá acceder a ella también con carácter retroactivo, desde el 1 de enero de 2024, en el caso de que ya fuese titular de un contrato desde esta fecha. Se podrán presentar las solicitudes en un plazo de 15 días hábiles, desde el 29 de septiembre al 17 de octubre de 2025, preferentemente de forma telemática a través de la sede electrónica.

Esta subvención, impulsada por a el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), asciende a 10,6 millones de euros que han sido aportados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y otros 1,4 millones procedentes del convenio de colaboración entre el ICAVI y el Cabildo de Lanzarote para ampliar la cobertura de esta ayuda en la isla.

Requisitos de las personas beneficiarias 1. Ser persona física y tener entre 18 y 35 años, ambos incluidos, en el momento de la solicitud.

2. Tener nacionalidad española, o de alguno de los estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. En el caso de personas extranjeras no comunitarias deberán hallarse en situación de estancia o residencia regular en España.

3. Ser titular o estar en condiciones de suscribir, en calidad de persona arrendataria, en la Comunidad Autónoma de Canarias, un contrato de arrendamiento de vivienda formalizado en los términos de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos o, en calidad de persona cesionaria de un contrato de cesión de uso. Se reconocerá el derecho a acceder a esta ayuda, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024, en el caso de que ya fuese titular de un contrato desde este fecha.

4. Disponer al menos de una fuente regular de ingresos que le reporte unas rentas anuales, incluidos los de las personas que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda, consten o no como titulares del contrato, iguales o inferiores a 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Un máximo de alquiler

El Instituto Canario de la Vivienda establece tres ámbitos para la distribución de las ayudas, según un análisis por municipios del precio máximo del alquiler permitido.

Las ayudas se abonarán de forma semestral y responden así a la necesidad de los jóvenes canarios que no pueden costearse los elevados precios del alquiler. De este modo, se facilita la emancipación del domicilio familiar.

Hasta 900 euros al mes 'Ámbito A'

En el caso de los municipios incluidos en este ámbito, el precio máximo de la renta de alquiler no podrá superar los 900 euros al mes, y los 450 para alquiler de habitación.

En esta área se ubican, en la provincia de Las Palmas: Mogán; Las Palmas de Gran Canaria; San Bartolomé de Tirajana; Santa Brígida; Teguise; Tías y Yaiza. En la de Santa Cruz de Tenerife: Adeje; Arico; Arona; Candelaria; Puerto de la Cruz; El Rosario; San Miguel de Abona; Santa Cruz de Tenerife y Santiago del Teide.

Hasta 750 euros al mes 'Ámbito B'

El precio máximo será de 750 euros al mes, para alquiler de vivienda, y de 375 euros para habitación. En la provincia oriental se incluyen Agüimes; Arrecife; Arucas; Haría; La Oliva; Pájara; San Bartolomé; Telde y Tinajo. En la occidental, Breña Baja; Granadilla de Abona; Guía de Isora; Güímar; La Orotava; San Cristóbal de La Laguna; Santa Cruz de La Palma; El Sauzal; Tacoronte; Tazacorte; Valle Gran Rey y Vallehermoso.

Hasta 600 euros al mes 'Ámbito C'

Finalmente, para el 'Ámbito C', o general, para los 51 municipios restantes, el alquiler mensual de una vivienda no puede superar los 600 euros al mes, y los 300 euros al mes para el alquiler de una habitación.