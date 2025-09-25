La Eurocámara pide abaratar las hipotecas a los jóvenes que compren su primera vivienda

El acceso a la vivienda y la tardía emancipación de los jóvenes es una de las mayores preocupaciones de las instituciones europeas. Prueba de ello ... es que en su segundo mandato, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha incluido en su gabinete a un comisario de Vivienda, el danés Dan Jorgensen. Además, este jueves el Parlamento Europeo ha pedido medidas concretas como abaratar las hipotecas para los jóvenes y una exención de impuestos en la compra de la primera vivienda.

El documento presentado en la Comisión de Vivienda de la Eurocámara por el eurodiputado popular Borja Giménez, subraya que los jóvenes europeos abandonan el hogar familiar de media a los 26,3 años, una edad que se dispara hasta los 30 en el caso de España. Por ello pide incentivos para la compra de vivienda con programas específicos y mecanismos de apoyo hipotecario para los jóvenes en la compra de su primera casa con «préstamos de bajo interés», entre otros. Exige, también, acelerar los permisos de construcción para favorecer una mayor oferta en el mercado inmobiliario.

El documento, que no es vinculante, admitirá enmiendas de los grupos políticos hasta el 20 de octubre y tras las negociaciones se presentará previsiblemente para su aprobación en el pleno de marzo. El texto llama la atención sobre el alza de los precios de la vivienda -que se han incrementado en un 48% en los últimos ocho años en el caso de la compra y un 18% en el del alquiler- lo que ha provocado que esta cuestión se convierta en «una de las principales preocupaciones de los jóvenes».

Para el eurodiputado del PP, el problema está claro: «la demanda es alta y la oferta demasiado baja» por lo que anima a las instituciones europeas y a las autoridades regionales a «identificar las necesidades sobre vivienda» y a «diseñar medidas específicas para la población local». El informe subraya la necesidad de medidas «urgentes» como la reducción de la carga administrativa, que alivie los cuellos de botella y agilice los permisos de construcción para «impulsar» la oferta del parque inmobiliario.