Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álvaro López, presidente del Frob. EP

El Estado apenas recupera el 12% de las ayudas a la banca por la crisis de 2008

El Frob defiende su participación en CaixaBank por los jugosos dividendos y la buena evolución en Bolsa de la entidad

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:52

El coste del rescate bancario sigue arrojando cifras desalentadoras en cuanto a la capacidad del Estado para recuperar las ayudas con las que se salvó ... al sector durante la crisis. El presidente del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (Frob), Álvaro López Barceló, detalló este miércoles que de los 58.600 millones que se dieron al sector, se han recuperado 6.922 millones de euros, tan solo un 11,8% del total.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un interno de la prisión de Las Palmas II tras días pidiendo asistencia médica
  2. 2 Tiró al perro por un acantilado para hacerle daño a su novia: condenado por violencia vicaria
  3. 3 Los dos policías acusados de agredir a un hombre en el centro comercial Yumbo niegan los hechos
  4. 4 «Alcaldesa, los que van a morir te saludan»
  5. 5 Hallan una mochila con 22.250 euros en efectivo en Santa Cruz de Tenerife «al parecer producto de una herencia»
  6. 6 Rías Gallegas aterriza en Las Palmas de Gran Canaria de la mano de Braulio Míguez
  7. 7 Mabel Fernández: «Mi hijo no es un delincuente y solicitamos su libertad»
  8. 8 Denuncian las «aulas sauna» en Canarias y el consejero responde: «No soy el que pone el sol»
  9. 9 HiperDino celebra a lo grande 40 años con los mayores premios de su historia
  10. 10 Macrorred de narcotráfico en Canarias: dos toneladas de droga intervenida, 34 detenidos y armas de fuego

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Estado apenas recupera el 12% de las ayudas a la banca por la crisis de 2008

El Estado apenas recupera el 12% de las ayudas a la banca por la crisis de 2008